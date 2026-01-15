Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G1
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G1
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G1 – удобная лупа с 20-кратным увеличением и светодиодной подсветкой. Лупа надевается как обычные очки, а увеличительный монокль можно сместить влево или вправо относительно правого глаза. Монокль легко откинуть вбок, если нужно смотреть невооруженным глазом. Лупа-очки очень удобна для выполнения мелких работ. Лупа Levenhuk Zeno Vizor G1 имеет встроенную светодиодную подсветку. Ее яркости хватает для работы даже в очень темных помещениях. Батарейки для питания подсветки уже входят в комплект. Увеличительная линза дает качественную и четкую картинку. Она изготовлена из специального оптического пластика, который ни в чем не уступает классическому стеклу. Однако стоит отметить, что долговечность и прочность пластика значительно выше.
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Достоинства:
Комментарий:
лёгкая ,удобная лупа.по ощущениям увеличение соответствует заявленному
Достоинства:
Комментарий:
Изменил оценку с 5 на 3, т.к. шнурок вываливается сквозь щель ушка и лупа падает на пол и теряется. Неужели нельзя сделать крепление шнурка к ушку нормально или ушко металлическим? А так: отличная вещь для похода в магазин рассматривать мелкий шрифт. удобно, что есть подсветка и встроенный зум.
Достоинства:
Комментарий:
отличная лупа, очень качественно сделана, увеличение, как и заявленное. приятно держать в руках и пользоваться. взял для работы
Достоинства:
Комментарий:
Все как заявлено продавцом доставка быстрая товар качественный
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая лупа! Марка достойная и заслуживающая внимания. Отдельно хотелось бы отметить запаковку товара продавцом, все грамотно продумано! Было создано дополнительно даже некое подобие \"ребер жесткости\", для максимальной защиты при доставке. Большое спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество. Линзы - стекло. Фирма не ширма. Раньше покупал для ребенка телескоп, для родителей увеличительные лупы, а себе бинокль для путешествий. Нареканий по качеству все выше названные товары не вызвали. Это марка достойна к рассмотрению и покупки.
Достоинства:
Комментарий:
Пластиковая рамка и ручка, лёгкая. Но вроде ничего, посмотрим, сколько продержится
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие очки-лупа, отличные линзы, по сравнению с ноу-неймом. Единственное -у этой модели нет опоры на переносицу, только дужка на лоб, со временем немного сползают. Но это не недостаток, а особенность модели. товаром доволен
Достоинства:
Комментарий:
отлично помогает справиться с очень мелкими деталями. часто беру, т .к быстро изнашивается зажим
Достоинства:
Комментарий:
пользуется человек в возрасте для чтения, так как сильно упало зрение.
Отзывы о товаре Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G1
Достоинства:
Комментарий:
лёгкая ,удобная лупа.по ощущениям увеличение соответствует заявленному
Достоинства:
Комментарий:
Изменил оценку с 5 на 3, т.к. шнурок вываливается сквозь щель ушка и лупа падает на пол и теряется. Неужели нельзя сделать крепление шнурка к ушку нормально или ушко металлическим? А так: отличная вещь для похода в магазин рассматривать мелкий шрифт. удобно, что есть подсветка и встроенный зум.
Достоинства:
Комментарий:
отличная лупа, очень качественно сделана, увеличение, как и заявленное. приятно держать в руках и пользоваться. взял для работы
Достоинства:
Комментарий:
Все как заявлено продавцом доставка быстрая товар качественный
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая лупа! Марка достойная и заслуживающая внимания. Отдельно хотелось бы отметить запаковку товара продавцом, все грамотно продумано! Было создано дополнительно даже некое подобие \"ребер жесткости\", для максимальной защиты при доставке. Большое спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество. Линзы - стекло. Фирма не ширма. Раньше покупал для ребенка телескоп, для родителей увеличительные лупы, а себе бинокль для путешествий. Нареканий по качеству все выше названные товары не вызвали. Это марка достойна к рассмотрению и покупки.
Достоинства:
Комментарий:
Пластиковая рамка и ручка, лёгкая. Но вроде ничего, посмотрим, сколько продержится
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие очки-лупа, отличные линзы, по сравнению с ноу-неймом. Единственное -у этой модели нет опоры на переносицу, только дужка на лоб, со временем немного сползают. Но это не недостаток, а особенность модели. товаром доволен
Достоинства:
Комментарий:
отлично помогает справиться с очень мелкими деталями. часто беру, т .к быстро изнашивается зажим
Достоинства:
Комментарий:
пользуется человек в возрасте для чтения, так как сильно упало зрение.