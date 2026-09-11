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Лупа налобная Discovery Crafts DHD 10 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лупа налобная Discovery Crafts DHD 10

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Лупа налобная Discovery Crafts DHD 10 - фото 1
Лупа налобная Discovery Crafts DHD 10 - фото 2
Лупа налобная Discovery Crafts DHD 10 - фото 3
Лупа налобная Discovery Crafts DHD 10 - фото 4
Лупа налобная Discovery Crafts DHD 10 - фото 5
Лупа налобная Discovery Crafts DHD 10 - фото 6
Лупа налобная Discovery Crafts DHD 10 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
часовая, ювелирная
Диаметр линзы, мм
87x30
Увеличение, крат
1.5, 3, 6.5, 8
  • Лупа налобная Discovery Crafts DHD 10 - фото 1
  • Лупа налобная Discovery Crafts DHD 10 - фото 2
  • Лупа налобная Discovery Crafts DHD 10 - фото 3
  • Лупа налобная Discovery Crafts DHD 10 - фото 4
  • Лупа налобная Discovery Crafts DHD 10 - фото 5
  • Лупа налобная Discovery Crafts DHD 10 - фото 6
  • Лупа налобная Discovery Crafts DHD 10 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538626
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Характеристики

Бренд
Discovery
Тип товара
Лупы
Конструкция
налобная
Корпус
пластик
Материал оптики
полимерное оптическое стекло
Назначение
часовая, ювелирная
Диаметр линзы, мм
87x30
Увеличение, крат
1.5, 3, 6.5, 8
Дополнительно
4 шага увеличения
Габариты
20x18x7 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
220

Описание товара Лупа налобная Discovery Crafts DHD 10

Discovery Crafts DHD 10 – налобная лупа с регулируемым текстильным головным креплением. В ней используются комбинируемые линзы: две основные установлены друг за другом и рассчитаны на оба глаза, дополнительная предназначена только для одного глаза и может откидываться вбок. По-разному сочетая линзы между собой, можно получать разные увеличения. Эта лупа отлично подойдет для работы в мастерской и занятий техническим хобби. Все линзы сделаны из полимерного оптического стекла, которое легче обычного, поэтому больше подходит для длительной работы. Качество картинки высокое, мелкие детали просматриваются четко и ясно. Лупа дополнена подсветкой, которая позволяет работать даже в полной темноте. Для питания подсветки требуются батарейки.

Отзывы о товаре Лупа налобная Discovery Crafts DHD 10




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Discovery
Тип товара
Лупы
Конструкция
налобная
Корпус
пластик
Материал оптики
полимерное оптическое стекло
Назначение
часовая, ювелирная
Диаметр линзы, мм
87x30
Увеличение, крат
1.5, 3, 6.5, 8
Дополнительно
4 шага увеличения
Габариты
20x18x7 см
Страна производитель
Китай
Описание
Discovery Crafts DHD 10 – налобная лупа с регулируемым текстильным головным креплением. В ней используются комбинируемые линзы: две основные установлены друг за другом и рассчитаны на оба глаза, дополнительная предназначена только для одного глаза и может откидываться вбок. По-разному сочетая линзы между собой, можно получать разные увеличения. Эта лупа отлично подойдет для работы в мастерской и занятий техническим хобби. Все линзы сделаны из полимерного оптического стекла, которое легче обычного, поэтому больше подходит для длительной работы. Качество картинки высокое, мелкие детали просматриваются четко и ясно. Лупа дополнена подсветкой, которая позволяет работать даже в полной темноте. Для питания подсветки требуются батарейки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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