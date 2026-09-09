Top.Mail.Ru
Лупа ручная Levenhuk Zeno Handy ZH21 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лупа ручная Levenhuk Zeno Handy ZH21

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Лупа ручная Levenhuk Zeno Handy ZH21 - фото 1
Лупа ручная Levenhuk Zeno Handy ZH21 - фото 2
Лупа ручная Levenhuk Zeno Handy ZH21 - фото 3
Лупа ручная Levenhuk Zeno Handy ZH21 - фото 4
Лупа ручная Levenhuk Zeno Handy ZH21 - фото 5
Лупа ручная Levenhuk Zeno Handy ZH21 - фото 6
Лупа ручная Levenhuk Zeno Handy ZH21 - фото 7
Лупа ручная Levenhuk Zeno Handy ZH21 - фото 8
Лупа ручная Levenhuk Zeno Handy ZH21 - фото 9
Лупа ручная Levenhuk Zeno Handy ZH21 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Лупа ручная Levenhuk Zeno Handy ZH21 - фото 1
  • Лупа ручная Levenhuk Zeno Handy ZH21 - фото 2
  • Лупа ручная Levenhuk Zeno Handy ZH21 - фото 3
  • Лупа ручная Levenhuk Zeno Handy ZH21 - фото 4
  • Лупа ручная Levenhuk Zeno Handy ZH21 - фото 5
  • Лупа ручная Levenhuk Zeno Handy ZH21 - фото 6
  • Лупа ручная Levenhuk Zeno Handy ZH21 - фото 7
  • Лупа ручная Levenhuk Zeno Handy ZH21 - фото 8
  • Лупа ручная Levenhuk Zeno Handy ZH21 - фото 9
  • Лупа ручная Levenhuk Zeno Handy ZH21 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 279572
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Levenhuk
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х7х2
Вес, г.
70

Описание товара Лупа ручная Levenhuk Zeno Handy ZH21

Лупа ручная Levenhuk Zeno Handy ZH21

Отзывы о товаре Лупа ручная Levenhuk Zeno Handy ZH21




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Страна производитель
Китай
Описание
Лупа ручная Levenhuk Zeno Handy ZH21
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лупа ручная Levenhuk Zeno Handy ZH21 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...