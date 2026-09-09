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Лупа ювелирная Levenhuk Zeno Gem ZM11 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лупа ювелирная Levenhuk Zeno Gem ZM11

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Лупа ювелирная Levenhuk Zeno Gem ZM11 - фото 1
Лупа ювелирная Levenhuk Zeno Gem ZM11 - фото 2
Лупа ювелирная Levenhuk Zeno Gem ZM11 - фото 3
Лупа ювелирная Levenhuk Zeno Gem ZM11 - фото 4
Лупа ювелирная Levenhuk Zeno Gem ZM11 - фото 5
Лупа ювелирная Levenhuk Zeno Gem ZM11 - фото 6
Лупа ювелирная Levenhuk Zeno Gem ZM11 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Лупа ювелирная Levenhuk Zeno Gem ZM11 - фото 1
  • Лупа ювелирная Levenhuk Zeno Gem ZM11 - фото 2
  • Лупа ювелирная Levenhuk Zeno Gem ZM11 - фото 3
  • Лупа ювелирная Levenhuk Zeno Gem ZM11 - фото 4
  • Лупа ювелирная Levenhuk Zeno Gem ZM11 - фото 5
  • Лупа ювелирная Levenhuk Zeno Gem ZM11 - фото 6
  • Лупа ювелирная Levenhuk Zeno Gem ZM11 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 279552
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х4х3
Вес, г.
60

Описание товара Лупа ювелирная Levenhuk Zeno Gem ZM11

Лупа ювелирная Levenhuk Zeno Gem ZM11

Отзывы о товаре Лупа ювелирная Levenhuk Zeno Gem ZM11




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Страна производитель
Китай
Описание
Лупа ювелирная Levenhuk Zeno Gem ZM11
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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