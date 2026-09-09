Top.Mail.Ru
Parker Стержень для шариковой ручки, F, черный, 1950367 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Parker Стержень для шариковой ручки, F, черный, 1950367

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Parker Стержень для шариковой ручки, F, черный, 1950367 - фото 1
Parker Стержень для шариковой ручки, F, черный, 1950367 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стержень
  • Parker Стержень для шариковой ручки, F, черный, 1950367 - фото 1
  • Parker Стержень для шариковой ручки, F, черный, 1950367 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 240364
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Стержень
Диаметр пишущего узла
0.8
Количество в комплекте
1
Материал корпуса
металл
Тип наконечника
стандартный
Упаковка
блистер
Цвет чернил
черный
Длина стержня
98
Толщина линии письма
0.5
Масляные чернила
да
Тип стержня
PARKER
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х1х1
Вес, г.
10

Описание товара Parker Стержень для шариковой ручки, F, черный, 1950367

Отзывы о товаре Parker Стержень для шариковой ручки, F, черный, 1950367




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Стержень
Диаметр пишущего узла
0.8
Количество в комплекте
1
Материал корпуса
металл
Тип наконечника
стандартный
Упаковка
блистер
Цвет чернил
черный
Длина стержня
98
Толщина линии письма
0.5
Масляные чернила
да
Тип стержня
PARKER
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Parker Стержень для шариковой ручки, F, черный, 1950367 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...