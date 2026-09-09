Подъёмник фона Falcon Eyes B-REEL без держ.
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Характеристики
Тип товара
Подъемник фона
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
34.5х13х8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231248
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Подъемник фона
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
34.5х13х8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х14х8
Вес, кг.
1.2
Описание товара Подъёмник фона Falcon Eyes B-REEL без держ.
Подъемник фона B-REEL без держателя - часть конструкции подъемника фона CBH-REEL и систем подъема фона B-3W и В-4W. Предназначен для оперативного использования фонов. Крепится на стены, потолок или стойку с помощью кронштейна (приобретается отдельно). Рекомендуется для использования с бумажными фонами. Крепление к кронштейнам каждой трубы с намотанным на нее фоном, осуществляется при помощи пары цанговых зажимов, оснащенных ручным приводом для опускания/подъема фона.
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Бренд
Тип товара
Подъемник фона
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
34.5х13х8
Страна производитель
Китай
Подъемник фона B-REEL без держателя - часть конструкции подъемника фона CBH-REEL и систем подъема фона B-3W и В-4W. Предназначен для оперативного использования фонов. Крепится на стены, потолок или стойку с помощью кронштейна (приобретается отдельно). Рекомендуется для использования с бумажными фонами. Крепление к кронштейнам каждой трубы с намотанным на нее фоном, осуществляется при помощи пары цанговых зажимов, оснащенных ручным приводом для опускания/подъема фона.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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