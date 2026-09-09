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Стойка Falcon Eyes L-150 /B напольная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стойка Falcon Eyes L-150 /B напольная

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Стойка Falcon Eyes L-150 /B напольная - фото 1
Стойка Falcon Eyes L-150 /B напольная - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
15
Минимальная высота, см
15
  • Стойка Falcon Eyes L-150 /B напольная - фото 1
  • Стойка Falcon Eyes L-150 /B напольная - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231091
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
15
Минимальная высота, см
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х9х3
Вес, кг.
1.1

Описание товара Стойка Falcon Eyes L-150 /B напольная

Falcon Eyes L-150/B — специальная напольная стойка-база (лягушка) предназначена для установки студийных осветителей на небольшой высоте. Рабочая высота 15 см позволит подсветить объект или фон с нижней точки. Быстро раскладывается, в комплекте съемный установочный адаптер-шпигот диаметром 5/8 с резьбой 1/4 и 3/8.

Отзывы о товаре Стойка Falcon Eyes L-150 /B напольная




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
15
Минимальная высота, см
15
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes L-150/B — специальная напольная стойка-база (лягушка) предназначена для установки студийных осветителей на небольшой высоте. Рабочая высота 15 см позволит подсветить объект или фон с нижней точки. Быстро раскладывается, в комплекте съемный установочный адаптер-шпигот диаметром 5/8 с резьбой 1/4 и 3/8.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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