Штанга гибкая Falcon Eyes NCLG-30S+CL-35FL
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Характеристики
Тип товара
Штанга
Максимальная нагрузка, кг
1
Минимальная высота, см
55
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 230844
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штанга
Максимальная нагрузка, кг
1
Минимальная высота, см
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х14х10
Вес, г.
480
Описание товара Штанга гибкая Falcon Eyes NCLG-30S+CL-35FL
Комплект из гибкой штанги и винтового зажима Falcon Eyes CL-35FL. С одной стороны штанги установлена клипса с резиновыми захватами шириной 75 мм, с другой — стандартный стоечный палец с винтом 3/8, палец устанавливается во втулку винтового зажима. Зажим CL-35FL с втулкой 5/8 используется для установки студийного оборудования на плоскостях толщиной до 35 мм. Штанга, клипса и зажим изготовлены из металла, втулка — из прочного пластика.
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Бренд
Тип товара
Штанга
Максимальная нагрузка, кг
1
Минимальная высота, см
55
Страна производитель
Китай
Комплект из гибкой штанги и винтового зажима Falcon Eyes CL-35FL. С одной стороны штанги установлена клипса с резиновыми захватами шириной 75 мм, с другой — стандартный стоечный палец с винтом 3/8, палец устанавливается во втулку винтового зажима. Зажим CL-35FL с втулкой 5/8 используется для установки студийного оборудования на плоскостях толщиной до 35 мм. Штанга, клипса и зажим изготовлены из металла, втулка — из прочного пластика.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Штанга гибкая Falcon Eyes NCLG-30S+CL-35FL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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