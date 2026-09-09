Аккумуляторный триммер Huter GET-36-3Li
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Характеристики
Тип товара
Триммер садовый аккумуляторный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 230693
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
80х20х20
Вес, кг.
3.38
Описание товара Аккумуляторный триммер Huter GET-36-3Li
Аккумуляторный триммер Huter GET-36-3Li 70/1/11 идеально подходит для кратковременного скашивания незначительных по площади участков. Питание от аккумулятора. Триммер малошумен и не выделяет вредные выхлопы, что позволяет использовать его даже в общественных местах.
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Аккумуляторный триммер Huter GET-36-3Li 70/1/11 идеально подходит для кратковременного скашивания незначительных по площади участков. Питание от аккумулятора. Триммер малошумен и не выделяет вредные выхлопы, что позволяет использовать его даже в общественных местах.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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