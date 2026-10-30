Автоакустика Morel MRC-Tempo Ultra 602 INTEGRA MKII
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 870 руб.
В наличии
Код товара: 223974
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
12 870 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автоакустика
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х20х9
Вес, кг.
2
Описание товара Автоакустика Morel MRC-Tempo Ultra 602 INTEGRA MKII
Коаксиальная АС, типоразмер 16 см. / 6 дюйм., максимальная мощность 220Вт, номинальная мощность 110Вт
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Коаксиальная АС, типоразмер 16 см. / 6 дюйм., максимальная мощность 220Вт, номинальная мощность 110Вт
Автоакустика Morel MRC-Tempo Ultra 602 INTEGRA MKII - данный товар вы можете купить по цене 12870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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