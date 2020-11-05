Корпус LinkWorld VC-13M35 (VC-13M35)

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Компьютерный корпус LinkWorld VC-13M35 изготовлен из высокопрочной стали и полностью покрыт качественной краской, обеспечивающей надежную защиту от коррозии. Скругленные края его панелей и каркаса защищают человека от порезов, делая процесс сборки безопасным. Специальные корзины облегчают монтаж накопителей информации и оптических приводов, а большие отверстия в боковой перегородке предоставляют удобный доступ к комплектующим. На передней панели корпуса расположены порты USB и аудиоразъемы.

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