Корпус LinkWorld VC-13M35 (VC-13M35)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|LinkWorld
|Тип товара
|Корпуса
|Блок питания
|нет
|Вес, кг
|2.5
|Встроенные вентиляторы
|нет
|Встроенный кард-ридер
|нет
|Высота, см
|36.5
|Длина, см
|35
|Материал корпуса
|сталь
|Места для доп. вентиляторов
|есть
|Окно на боковой стенке
|нет
|Передняя дверь
|нет
|Разъемы на лицевой панели
|USB x2, наушники, микрофон
|Форм-фактор
|mATX
|Цвет корпуса
|черный
|Число внутренних отсеков 3,5
|2
|Число отсеков 5,25
|2
|Ширина, см
|17
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