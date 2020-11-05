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Дисковая пила DeWalt DWE576K

Артикул: 222086
  • Дисковая пила DeWalt DWE576K - фото 1
  • Дисковая пила DeWalt DWE576K - фото 2
  • Дисковая пила DeWalt DWE576K - фото 3
  • Дисковая пила DeWalt DWE576K - фото 4
  • Дисковая пила DeWalt DWE576K - фото 5
Дисковая пила DeWalt DWE576K - фото 1
Дисковая пила DeWalt DWE576K - фото 2
Дисковая пила DeWalt DWE576K - фото 3
Дисковая пила DeWalt DWE576K - фото 4
Дисковая пила DeWalt DWE576K - фото 5
17 920 руб. 
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+ 318 КэтКоинов
Артикул: 222086
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 987 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDeWalt
Тип товараПила дисковая
Глубина пропила61 мм
Диаметр диска190 мм
Диаметр посадочного отверстия30 мм
Конструкцияручная
Лазерный маркернет
Мощность1600 Вт
Скорость вращения5200 об/мин
Антивибрационная системанет
Пылесборникнет
Электронная защита от перегрузокнет
Уровень шума99 дБ
Угол поворота57 град.
Тормоз двигателяда
Типдисковая
Состояние товарановый
Плавная регулировка скоростинет
Подсветканет
Подключение пылесосаесть
Плавный пускнет
В кейседа
Питаниеот сети
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см41
Ширина, см37
Высота, см24
Вес, кг4
Дисковая пила DeWalt DWE 576 K предназначена для работ по древесине, древесно-волоконным плитам и другим строительным материалам. Мощный двигатель на 1600 Вт обеспечивает внушительную производительность. Угол реза регулируется от 0 до 57 градусов. Глубина пропила составляет 61 мм. За счет удобной дополнительной рукоятки обеспечивается комфортная работа в любом положении. Данная модель поставляется в кейсе.


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Самовывоз невозможен
Дисковая пила DeWalt DWE576K - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 17920 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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