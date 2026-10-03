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Циркулярная пила (дисковая) Makita DSP600Z (ручная) D диска.:165мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Циркулярная пила (дисковая) Makita DSP600Z (ручная) D диска.:165мм

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 280 руб. 
В наличии
Код товара: 750978
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Циркулярная пила (дисковая) Makita DSP600Z (ручная) D диска.:165мм
35 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Вес, кг.
4.4

Описание товара Циркулярная пила (дисковая) Makita DSP600Z (ручная) D диска.:165мм

Циркулярная пила (дисковая) Makita DSP600Z (ручная) D диска.:165мм



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Отзывы о товаре Циркулярная пила (дисковая) Makita DSP600Z (ручная) D диска.:165мм




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Характеристики
Бренд
Makita
Описание
Циркулярная пила (дисковая) Makita DSP600Z (ручная) D диска.:165мм


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Циркулярная пила (дисковая) Makita DSP600Z (ручная) D диска.:165мм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 35280 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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