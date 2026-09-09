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Характеристики
Тип товара
Камера цифровая
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221291
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Описание товара Камера цифровая Levenhuk M035 BASE
Цифровая камера Levenhuk M35 BASE сделает из вашего микроскопа современный цифровой оптический прибор. Установив ее на микроскоп и подключив к компьютеру, вы сможете фотографировать микропрепараты, снимать видео исследований и делиться своими научными находками с друзьями и единомышленниками. Камера имеет базовую матрицу 0,3 Мпикс и позволяет получать снимки с разрешением до 640х480 пикселей. Изображения можно обрабатывать в специальной программе Levenhuk, которая идет в комплекте. Посадочный диаметр камеры Levenhuk M35 BASE подходит к окулярным трубкам диаметра 23,2 мм. При помощи адаптера-переходника (приобретается отдельно) камеру можно установить в микроскопы других стандартов. Цифровая камера Levenhuk M35 BASE – отличный выбор для знакомства с микрофотографией, проведения онлайн-трансляций и презентаций. Она подойдет начинающим любителям биологии, студентам и ученикам. В комплекте с камерой идет специальная редакционная программа, которая позволит при необходимости откорректировать цвета, кадрировать изображение и проч.
Цифровая камера Levenhuk M35 BASE сделает из вашего микроскопа современный цифровой оптический прибор. Установив ее на микроскоп и подключив к компьютеру, вы сможете фотографировать микропрепараты, снимать видео исследований и делиться своими научными находками с друзьями и единомышленниками. Камера имеет базовую матрицу 0,3 Мпикс и позволяет получать снимки с разрешением до 640х480 пикселей. Изображения можно обрабатывать в специальной программе Levenhuk, которая идет в комплекте. Посадочный диаметр камеры Levenhuk M35 BASE подходит к окулярным трубкам диаметра 23,2 мм. При помощи адаптера-переходника (приобретается отдельно) камеру можно установить в микроскопы других стандартов. Цифровая камера Levenhuk M35 BASE – отличный выбор для знакомства с микрофотографией, проведения онлайн-трансляций и презентаций. Она подойдет начинающим любителям биологии, студентам и ученикам. В комплекте с камерой идет специальная редакционная программа, которая позволит при необходимости откорректировать цвета, кадрировать изображение и проч.
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