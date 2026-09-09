Окуляр оборачивающий Sky-Watcher 10 мм, 1,25"
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Окуляр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221102
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Окуляр
Особенности
многослойное просветляющее просветление
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х5х5
Вес, г.
150
Описание товара Окуляр оборачивающий Sky-Watcher 10 мм, 1,25"
Оборачивающий окуляр Sky-Watcher 10 мм необходим для исправления ориентации изображения в телескопах. Окуляр можно устанавливать на зеркальные, линзовые и зеркально-линзовые телескопы любых марок с фокусером 1,25. При использовании с рефлекторами он делает изображение «прямым» (не зеркальным и не перевернутым). При использовании с линзовыми и зеркально-линзовыми телескопами – исправляет зеркальность изображения. Обратите внимание, что использование с линзовыми и зеркально-линзовыми телескопами возможно только в прямом фокусе (без диагонального зеркала или призмы).
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Бренд
Тип товара
Окуляр
Особенности
многослойное просветляющее просветление
Страна производитель
Китай
Оборачивающий окуляр Sky-Watcher 10 мм необходим для исправления ориентации изображения в телескопах. Окуляр можно устанавливать на зеркальные, линзовые и зеркально-линзовые телескопы любых марок с фокусером 1,25. При использовании с рефлекторами он делает изображение «прямым» (не зеркальным и не перевернутым). При использовании с линзовыми и зеркально-линзовыми телескопами – исправляет зеркальность изображения. Обратите внимание, что использование с линзовыми и зеркально-линзовыми телескопами возможно только в прямом фокусе (без диагонального зеркала или призмы).
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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