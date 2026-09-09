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Окуляр оборачивающий Sky-Watcher 10 мм, 1,25" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Окуляр оборачивающий Sky-Watcher 10 мм, 1,25"

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Окуляр оборачивающий Sky-Watcher 10 мм, 1,25&quot; - фото 5
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Окуляр оборачивающий Sky-Watcher 10 мм, 1,25&quot; - фото 7
Окуляр оборачивающий Sky-Watcher 10 мм, 1,25&quot; - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Окуляр
  • Окуляр оборачивающий Sky-Watcher 10 мм, 1,25&quot; - фото 1
  • Окуляр оборачивающий Sky-Watcher 10 мм, 1,25&quot; - фото 2
  • Окуляр оборачивающий Sky-Watcher 10 мм, 1,25&quot; - фото 3
  • Окуляр оборачивающий Sky-Watcher 10 мм, 1,25&quot; - фото 4
  • Окуляр оборачивающий Sky-Watcher 10 мм, 1,25&quot; - фото 5
  • Окуляр оборачивающий Sky-Watcher 10 мм, 1,25&quot; - фото 6
  • Окуляр оборачивающий Sky-Watcher 10 мм, 1,25&quot; - фото 7
  • Окуляр оборачивающий Sky-Watcher 10 мм, 1,25&quot; - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221102
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Окуляр
Особенности
многослойное просветляющее просветление
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х5х5
Вес, г.
150

Описание товара Окуляр оборачивающий Sky-Watcher 10 мм, 1,25"

Оборачивающий окуляр Sky-Watcher 10 мм необходим для исправления ориентации изображения в телескопах. Окуляр можно устанавливать на зеркальные, линзовые и зеркально-линзовые телескопы любых марок с фокусером 1,25. При использовании с рефлекторами он делает изображение «прямым» (не зеркальным и не перевернутым). При использовании с линзовыми и зеркально-линзовыми телескопами – исправляет зеркальность изображения. Обратите внимание, что использование с линзовыми и зеркально-линзовыми телескопами возможно только в прямом фокусе (без диагонального зеркала или призмы).

Отзывы о товаре Окуляр оборачивающий Sky-Watcher 10 мм, 1,25"




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Окуляр
Особенности
многослойное просветляющее просветление
Страна производитель
Китай
Описание
Оборачивающий окуляр Sky-Watcher 10 мм необходим для исправления ориентации изображения в телескопах. Окуляр можно устанавливать на зеркальные, линзовые и зеркально-линзовые телескопы любых марок с фокусером 1,25. При использовании с рефлекторами он делает изображение «прямым» (не зеркальным и не перевернутым). При использовании с линзовыми и зеркально-линзовыми телескопами – исправляет зеркальность изображения. Обратите внимание, что использование с линзовыми и зеркально-линзовыми телескопами возможно только в прямом фокусе (без диагонального зеркала или призмы).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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