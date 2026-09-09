Окуляр Sky-Watcher Super Plossl 32 мм, 1,25"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Окуляр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221113
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
9х5х5
Вес, г.
140
Описание товара Окуляр Sky-Watcher Super Plossl 32 мм, 1,25"
Обзорный окуляр Sky-Watcher Super Pl?ssl 32 мм предназначен для изучения объектов дальнего космоса. В него хорошо видны туманности, яркие галактики, шаровые и рассеянные скопления, двойные звезды. Оптика не искажает картинку и позволяет видеть изображение максимально контрастным и четким. Посадочный диаметр окуляра составляет 1,25. Это позволяет устанавливать его на большинство современных телескопов любых марок.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Обзорный окуляр Sky-Watcher Super Pl?ssl 32 мм предназначен для изучения объектов дальнего космоса. В него хорошо видны туманности, яркие галактики, шаровые и рассеянные скопления, двойные звезды. Оптика не искажает картинку и позволяет видеть изображение максимально контрастным и четким. Посадочный диаметр окуляра составляет 1,25. Это позволяет устанавливать его на большинство современных телескопов любых марок.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Окуляр Sky-Watcher Super Plossl 32 мм, 1,25" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Окуляр Sky-Watcher Super Plossl 32 мм, 1,25"