Окуляр Sky-Watcher Super Plossl 40 мм, 1,25"
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Окуляр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221112
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Окуляр
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х5х5
Вес, г.
180
Описание товара Окуляр Sky-Watcher Super Plossl 40 мм, 1,25"
Окуляр Sky-Watcher Super Pl?ssl 40 мм позволит вам наблюдать за любыми удаленными объектами на малой кратности. Благодаря увеличенному полю зрения многие из них вы сможете увидеть целиком, например шаровые скопления или двойные звезды. Окуляр передает картинку высокого качества без искажений, радует хорошей прорисовкой контуров и прекрасной контрастностью по всему полю зрения. Посадочный диаметр окуляра составляет 1,25. Это позволяет устанавливать его на большинство современных телескопов любых марок.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Окуляр Sky-Watcher Super Pl?ssl 40 мм позволит вам наблюдать за любыми удаленными объектами на малой кратности. Благодаря увеличенному полю зрения многие из них вы сможете увидеть целиком, например шаровые скопления или двойные звезды. Окуляр передает картинку высокого качества без искажений, радует хорошей прорисовкой контуров и прекрасной контрастностью по всему полю зрения. Посадочный диаметр окуляра составляет 1,25. Это позволяет устанавливать его на большинство современных телескопов любых марок.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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