Окуляр Sky-Watcher Super 3,6 мм, 1,25"
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Окуляр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221117
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
8х5х4
Вес, г.
30
Описание товара Окуляр Sky-Watcher Super 3,6 мм, 1,25"
Ахроматический окуляр системы Кельнера Sky-Watcher Super 3,6 мм прекрасно подходит для подробного изучения небесных тел. Окуляр предназначен для использования с телескопами со средней и высокой светосилой. Прекрасная просветленная оптика позволяет получить четкое и контрастное изображение, свободное от хроматизма и краевых аберраций. Окуляр снабжен мягким резиновым наглазником, который уверенно отсекает боковые засветки. Эту модель можно использовать с телескопами любых производителей. Посадочный диаметр – 1,25. Окуляр комплектуется двумя защитными крышками.
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Ахроматический окуляр системы Кельнера Sky-Watcher Super 3,6 мм прекрасно подходит для подробного изучения небесных тел. Окуляр предназначен для использования с телескопами со средней и высокой светосилой. Прекрасная просветленная оптика позволяет получить четкое и контрастное изображение, свободное от хроматизма и краевых аберраций. Окуляр снабжен мягким резиновым наглазником, который уверенно отсекает боковые засветки. Эту модель можно использовать с телескопами любых производителей. Посадочный диаметр – 1,25. Окуляр комплектуется двумя защитными крышками.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Окуляр Sky-Watcher Super 3,6 мм, 1,25" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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