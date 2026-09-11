Устройство для простой поляризации (для Микромед inf.)
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Характеристики
Тип товара
Устройство для простой поляризации
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 741 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 486598
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Устройство для простой поляризации
Особенности
диаметр поляризатора 45 мм, диаметр анализатора 36 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х2х2
Вес, г.
100
Описание товара Устройство для простой поляризации (для Микромед inf.)
Устройство для простой поляризации разработано специально для биологических микроскопов серии Микромед Infinity. Устройство состоит из поляризатора и анализатора, служит для преобразования микроскопов с объективами рассчитанными на бесконечность в поляризационный микроскоп.
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Бренд
Тип товара
Устройство для простой поляризации
Особенности
диаметр поляризатора 45 мм, диаметр анализатора 36 мм
Страна производитель
Китай
Устройство для простой поляризации разработано специально для биологических микроскопов серии Микромед Infinity. Устройство состоит из поляризатора и анализатора, служит для преобразования микроскопов с объективами рассчитанными на бесконечность в поляризационный микроскоп.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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