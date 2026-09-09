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Насадка Микромед 2* МС-3,4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насадка Микромед 2* МС-3,4

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Насадка Микромед 2* МС-3,4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для микроскопов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 855 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 314351
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Аксессуары для микроскопов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Насадка Микромед 2* МС-3,4

При помощи резьбового соединения надевается на объектив микроскопа МС-3-ZOOM LED и МС-4-ZOOM LED. Уменьшает рабочее расстояние панкратического объектива до 35 мм. Уменьшает поле зрения. Увеличение объектива возрастает в 2 раза. Насадка бывает двух видов - как на фото 1 и на фото 2. Внешний вид насадки не влияет на оптические свойства.

Отзывы о товаре Насадка Микромед 2* МС-3,4




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Аксессуары для микроскопов
Страна производитель
Китай
Описание
При помощи резьбового соединения надевается на объектив микроскопа МС-3-ZOOM LED и МС-4-ZOOM LED. Уменьшает рабочее расстояние панкратического объектива до 35 мм. Уменьшает поле зрения. Увеличение объектива возрастает в 2 раза. Насадка бывает двух видов - как на фото 1 и на фото 2. Внешний вид насадки не влияет на оптические свойства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насадка Микромед 2* МС-3,4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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