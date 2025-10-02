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Видеоокуляр Микромед Эврика 5.0 MP-AC купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеоокуляр Микромед Эврика 5.0 MP-AC

7 Отзывы
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Видеоокуляр Микромед Эврика 5.0 MP-AC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеоокуляр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700586
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Видеоокуляр
Особенности
разрешение 5 Мп
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х17х4
Вес, г.
200

Описание товара Видеоокуляр Микромед Эврика 5.0 MP-AC

Микромед Эврика 5.0 MP-AC позволяет в режиме реального времени наблюдать увеличенные изображения на мониторе и сохранять фото и видео файлы. Устройство может использоваться с микроскопами любого типа - монокулярными, бинокулярными, тринокулярными и стереомикроскопами. Микромед Эврика 5.0 MP-AC находит широкое применение в учебных биологических лабораториях, классах школ и лицеев и при самостоятельных занятиях в домашних условиях. Видеоокуляр имеет цветной CMOS сенсор формата 1/2.5“ с физическими размерами. 5.70x4.28 мм и размером пикселя 2.2x2.2 мкм. Сенсор имеет высокую чувствительность 2.0 В/люкс-сек и обеспечивает динамический диапазон 64 дБ. Высокая чувствительность позволяет без ограничений использовать объективы большого увеличения и исследовать образцы с низким пропусканием света. Видеоокуляр поддерживает максимальное разрешение до 2592x1944.

Отзывы о товаре Видеоокуляр Микромед Эврика 5.0 MP-AC

Источник: Яндекс Маркет
02.10.2025
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
пришёл заказ быстро, работает. больше нечего сказать
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качество видео и фото очень классное, работают хорошо
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично встаёт в микроскоп вместо окуляра. На этом плюсы заканчиваются. Разрешение и чувствительность очень низкие. В отражённом свете увидеть что-то путное почти невозможно. Драйвер приложен на CD, привода у меня нет, поэтому скачал первый похожий из интернета, заработало сразу.
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2025
Dmitrii N.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, всё отлично. единственный минус то что диск с программой и нет qr кода на сайт с программой, сейчас мало у кого есть дисководы. а с микроскопом шел в комплекте видеоокуляр на 2мпикселя,там по мимо диска была ещё наклейка с qr кодом проги
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Четкость изображения, выше всяких похвал. Фото с экрана не передаст, того что видит глаз. С этой камерой даже больше, чем глаз видит)) Рекомендую к приобретению.
Источник: Яндекс Маркет
11.07.2025
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
5К версия. Работает прекрасно. Используем приложение \"Камера\" в Windows 11, впечатлений море
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2025
Николай

Достоинства:


Комментарий:
Все работает. В комплекте диск с программой, все быстро установилось, заработало без проблем. Ожидал лучшего качества видео.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Видеоокуляр
Особенности
разрешение 5 Мп
Страна производитель
Китай
Описание
Микромед Эврика 5.0 MP-AC позволяет в режиме реального времени наблюдать увеличенные изображения на мониторе и сохранять фото и видео файлы. Устройство может использоваться с микроскопами любого типа - монокулярными, бинокулярными, тринокулярными и стереомикроскопами. Микромед Эврика 5.0 MP-AC находит широкое применение в учебных биологических лабораториях, классах школ и лицеев и при самостоятельных занятиях в домашних условиях. Видеоокуляр имеет цветной CMOS сенсор формата 1/2.5“ с физическими размерами. 5.70x4.28 мм и размером пикселя 2.2x2.2 мкм. Сенсор имеет высокую чувствительность 2.0 В/люкс-сек и обеспечивает динамический диапазон 64 дБ. Высокая чувствительность позволяет без ограничений использовать объективы большого увеличения и исследовать образцы с низким пропусканием света. Видеоокуляр поддерживает максимальное разрешение до 2592x1944.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2025
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
пришёл заказ быстро, работает. больше нечего сказать
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качество видео и фото очень классное, работают хорошо
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично встаёт в микроскоп вместо окуляра. На этом плюсы заканчиваются. Разрешение и чувствительность очень низкие. В отражённом свете увидеть что-то путное почти невозможно. Драйвер приложен на CD, привода у меня нет, поэтому скачал первый похожий из интернета, заработало сразу.
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2025
Dmitrii N.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, всё отлично. единственный минус то что диск с программой и нет qr кода на сайт с программой, сейчас мало у кого есть дисководы. а с микроскопом шел в комплекте видеоокуляр на 2мпикселя,там по мимо диска была ещё наклейка с qr кодом проги
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Четкость изображения, выше всяких похвал. Фото с экрана не передаст, того что видит глаз. С этой камерой даже больше, чем глаз видит)) Рекомендую к приобретению.
Источник: Яндекс Маркет
11.07.2025
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
5К версия. Работает прекрасно. Используем приложение \"Камера\" в Windows 11, впечатлений море
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2025
Николай

Достоинства:


Комментарий:
Все работает. В комплекте диск с программой, все быстро установилось, заработало без проблем. Ожидал лучшего качества видео.


Видеоокуляр Микромед Эврика 5.0 MP-AC - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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