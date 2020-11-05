Пароварка Braun FS5100 черный

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Braun
|Тип товара
|Пароварки
|Количество ярусов
|2
|Тип управления
|механическое
|Максимальная потребляемая мощность
|850 Вт
|Таймер
|на 60 мин, с отключением
|Индикация включения
|есть
|Материал корпуса
|пластик
|Материал паровых корзин
|прозрачный пластик
|Объем паровых корзин
|3.1/3.1 л
|Чаша для риса
|есть
Телефон для звонков в Санкт-Петербурге
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв