Швейная машина Comfort 18 белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Швейные машины
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 218833
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Швейные машины
Автоматический нитеобрезатель
да
Выполнение петель
автоматическое
Количество петель
1
Максимальная длина стежка
4
Максимальная ширина стежка
5
Отсек для хранения принадлежностей
да
Подсветка
да
Подтип
электромеханическая
Реверс
да
Регулировка длины строчки
да
Рукавная платформа
да
Цвет
белый
Челнок
вертикальный
Шитье двойной иглой
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х33х20
Вес, кг.
8
Описание товара Швейная машина Comfort 18 белый
Швейная машина Comfort 18 белый
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Теги товара: с вертикальным челноком, электромеханические
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Бренд
Тип товара
Швейные машины
Автоматический нитеобрезатель
да
Выполнение петель
автоматическое
Количество петель
1
Максимальная длина стежка
4
Максимальная ширина стежка
5
Отсек для хранения принадлежностей
да
Подсветка
да
Подтип
электромеханическая
Реверс
да
Регулировка длины строчки
да
Развернуть
Рукавная платформа
да
Цвет
белый
Челнок
вертикальный
Шитье двойной иглой
да
Страна производитель
Китай
Швейная машина Comfort 18 белый
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Теги товара: с вертикальным челноком, электромеханические
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Теги товара: с вертикальным челноком, электромеханические
Швейная машина Comfort 18 белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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