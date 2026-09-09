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Радиотелефон Panasonic KX-TGJ322RUB черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Радиотелефон Panasonic KX-TGJ322RUB черный

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Радиотелефон Panasonic KX-TGJ322RUB черный - фото 1
Радиотелефон Panasonic KX-TGJ322RUB черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черый
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
  • Радиотелефон Panasonic KX-TGJ322RUB черный - фото 1
  • Радиотелефон Panasonic KX-TGJ322RUB черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 218661
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черый
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х18
Вес, г.
800

Описание товара Радиотелефон Panasonic KX-TGJ322RUB черный

Увеличенная емкость батареи обеспечивает максимальную продолжительность работы в режиме разговора в течение 15 часов, поэтому вы сможете говорить дольше. Кроме того, в режиме ожидания трубка может находиться вне базы без подзарядки в течение 10 дней. Функция подавления шума и большой динамик обеспечивают четкое воспроизведение записанных сообщений. Серебристая рамка и глянцевая поверхность корпуса придают устройству роскошный вид.

Отзывы о товаре Радиотелефон Panasonic KX-TGJ322RUB черный




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черый
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Увеличенная емкость батареи обеспечивает максимальную продолжительность работы в режиме разговора в течение 15 часов, поэтому вы сможете говорить дольше. Кроме того, в режиме ожидания трубка может находиться вне базы без подзарядки в течение 10 дней. Функция подавления шума и большой динамик обеспечивают четкое воспроизведение записанных сообщений. Серебристая рамка и глянцевая поверхность корпуса придают устройству роскошный вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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