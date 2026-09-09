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Карта памяти Transcend 8GB Class10 microSD w/o adapter купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта памяти Transcend 8GB Class10 microSD w/o adapter

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Карта памяти Transcend 8GB Class10 microSD w/o adapter
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217046
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
Карта памяти
Размеры в упаковке, см
52х29х25
Вес, г.
10

Описание товара Карта памяти Transcend 8GB Class10 microSD w/o adapter

Хотите освободить память вашего мобильного устройства, запуская приложения с карты памяти? Карты памяти Transcend 300S — это правильный выбор! Эти носители соответствуют требованиям самого последнего класса скорости и демонстрируют превосходные показатели при выполнении случайного чтения и записи. Они идеально подходят для считывания небольших фрагментов данных и ускорения запуска приложений.

Отзывы о товаре Карта памяти Transcend 8GB Class10 microSD w/o adapter




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
Карта памяти
Описание
Хотите освободить память вашего мобильного устройства, запуская приложения с карты памяти? Карты памяти Transcend 300S — это правильный выбор! Эти носители соответствуют требованиям самого последнего класса скорости и демонстрируют превосходные показатели при выполнении случайного чтения и записи. Они идеально подходят для считывания небольших фрагментов данных и ускорения запуска приложений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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