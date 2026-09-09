Кондиционер мобильный Ballu BPHS-08H
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кондиционер мобильный Ballu BPHS-08H
Кондиционер мобильный Ballu BPHS-08H представлен в эргономичном белом корпусе с обтекаемым дизайном и небольшими ножками для удобного перемещения. Устройство оснащено фреоном R410A, моющимся воздушным фильтром, чувствительным сенсорным управлением и пультом ДУ. Система эффективно прогревает, охлаждает и осушает воздух, а также действует в режиме простой вентиляции. Прибор весит 24 кг и обладает размерами 42x70x32 см. Оборудование Ballu BPHS-08H уверенно обслуживает 20 м?, действуя при объеме воздушного потока 5.5 м?/мин. Прибор оснащен функцией самодиагностики, таймером и эффективной защитой от влаги. Комплектация дополнена двумя шлангами для вывода горячего воздуха и удаления конденсата. Комфортной эксплуатации способствует наличие множества индикаторов на LED-дисплее, трех скоростей вентилятора, бесшумного ночного режима и прочих функций.
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Теги товара: мобильные
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины
Теги товара: мобильные
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