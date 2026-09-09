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Смеситель для раковины Hansgrohe Logis 71100000 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины Hansgrohe Logis 71100000 хром

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Смеситель для раковины Hansgrohe Logis 71100000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 204217
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Смесители для раковины
Размеры в упаковке, см
35х18х8
Вес, кг.
1.99

Описание товара Смеситель для раковины Hansgrohe Logis 71100000 хром

Керамический картридж смесителя обеспечивает тихую работу и плавный поворот рукоятки. Встроенный аэратор смягчает воду. Монтаж горизонтальный в одно отверстие.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины Hansgrohe Logis 71100000 хром




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Смесители для раковины
Описание
Керамический картридж смесителя обеспечивает тихую работу и плавный поворот рукоятки. Встроенный аэратор смягчает воду. Монтаж горизонтальный в одно отверстие.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
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Отзывы


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