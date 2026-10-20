Набор инструментов Stels 14105
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Характеристики
Описание товара Набор инструментов Stels 14105
Наборы инструмента торговой марки STELS разработаны специально для автолюбителей и центров технического обслуживания. Каждый этап производства контролируется в соответствии с международными стандартами. Головки и комбинированные ключи изготовлены из хромованадиевой стали, придающей инструменту исключительную твердость в сочетании с легкостью. Биты, биты-вставки и отвертки производятся из стали S2, улучшающей свойства инструмента. Набор комплектуется трещотками с реверсом и быстрым сбросом, трещоточный механизм имеет 72 зуба и обеспечивает исключительную мягкость и плавность в работе. Шаг зуба 5 град. Все наборы упакованы в кейс, изготовленный из жесткого противоударного пластика, с металлическими застежками. Наборы инструмента STELS пригодятся вам не только в автомобиле. С их помощью можно проводить бытовой ремонт дома и на даче, ремонт бытовых конструкций и садовой техники. На все наборы инструментов STELS предоставляется пожизненная гарантия (подробнее об условиях гарантии вы можете узнать из гарантийного талона).
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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