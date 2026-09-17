Набор инструментов DENZEL 15801, 1/2", 1/4", CrV, S2, пластиковый кейс, 64 предмета
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Характеристики
Описание товара Набор инструментов DENZEL 15801, 1/2", 1/4", CrV, S2, пластиковый кейс, 64 предмета
Набор инструментов Denzel 15801 состоит из 64 предметов с присоединительными квадратами 1/4? и 1/2?, упакованных во вместительный ударопрочный кейс собственной разработки с антивандальным покрытием. В комплект поставки входят инструменты и оснастка для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, а также молоток, плоскогубцы, переставные клещи для выполнения слесарных и сантехнических работ и рулетка для проведения измерений. Набор предназначен для профессионального использования в автомастерской, будет полезен и для решения бытовых вопросов.
Преимущества
- Устойчивость к высоким нагрузкам — инструменты изготовлены из высокопрочной закаленной стали CrV, биты и отвертки выполнены из японской стали S2.
- Повышенная устойчивость к коррозии — двойное хромовое покрытие предотвращает появление ржавчины.
- Прочность — усиленные комбинированные ключи из закаленной хромованадиевой стали выдерживают интенсивное использование.
- Устойчивость к динамическим нагрузкам — место крепления фибергласовой рукоятки к рабочей части молотка усилено, закаленный боек из кованой стали C45 не подвержен появлению трещин и сколов (немецкий стандарт DIN).
- Быстрое проведение измерений — магнитный зацеп рулетки фиксируется на металлических поверхностях, лента автоматически удерживается на нужной длине.
- Эффективная работа плоскогубцами — шарнир смещен к режущим кромкам, что увеличивает усилие сжатия на 20%.
- Удобная работа в труднодоступных местах — 90-зубый храповой механизм ключа-трещотки обеспечивает плавный ход, угол поворота составляет всего 4°.
- Быстрый переход от одной задачи к другой — все трещотки имеют функцию быстрого сброса и металлический переключатель реверса.
- Уверенный захват — благодаря антискользящим насечкам даже влажные или замасленные инструменты не выскальзывают из рук.
- Надежная фиксация — свечные головки снабжены магнитным держателем.
- Эффективность — отвертки с 6-гранным сечением и профил
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Набор инструментов Denzel 15801 состоит из 64 предметов с присоединительными квадратами 1/4? и 1/2?, упакованных во вместительный ударопрочный кейс собственной разработки с антивандальным покрытием. В комплект поставки входят инструменты и оснастка для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, а также молоток, плоскогубцы, переставные клещи для выполнения слесарных и сантехнических работ и рулетка для проведения измерений. Набор предназначен для профессионального использования в автомастерской, будет полезен и для решения бытовых вопросов.
Преимущества
- Устойчивость к высоким нагрузкам — инструменты изготовлены из высокопрочной закаленной стали CrV, биты и отвертки выполнены из японской стали S2.
- Повышенная устойчивость к коррозии — двойное хромовое покрытие предотвращает появление ржавчины.
- Прочность — усиленные комбинированные ключи из закаленной хромованадиевой стали выдерживают интенсивное использование.
- Устойчивость к динамическим нагрузкам — место крепления фибергласовой рукоятки к рабочей части молотка усилено, закаленный боек из кованой стали C45 не подвержен появлению трещин и сколов (немецкий стандарт DIN).
- Быстрое проведение измерений — магнитный зацеп рулетки фиксируется на металлических поверхностях, лента автоматически удерживается на нужной длине.
- Эффективная работа плоскогубцами — шарнир смещен к режущим кромкам, что увеличивает усилие сжатия на 20%.
- Удобная работа в труднодоступных местах — 90-зубый храповой механизм ключа-трещотки обеспечивает плавный ход, угол поворота составляет всего 4°.
- Быстрый переход от одной задачи к другой — все трещотки имеют функцию быстрого сброса и металлический переключатель реверса.
- Уверенный захват — благодаря антискользящим насечкам даже влажные или замасленные инструменты не выскальзывают из рук.
- Надежная фиксация — свечные головки снабжены магнитным держателем.
- Эффективность — отвертки с 6-гранным сечением и профил
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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