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Набор инструментов Sturm! 1045-20-S77 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов Sturm! 1045-20-S77

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор инструментов Sturm! 1045-20-S77 - фото 1
  • Набор инструментов Sturm! 1045-20-S77 - фото 2
  • Набор инструментов Sturm! 1045-20-S77 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 520 руб. 
Начислим 121 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266792
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструментов Sturm! 1045-20-S77
7 520 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sturm!
Тип товара
Набор инструментов
Размеры в упаковке, см
40х32х10
Вес, кг.
6.17

Описание товара Набор инструментов Sturm! 1045-20-S77

Набор предназначен для автолюбителей, его состав подобран для самостоятельного мелкого ремонта машины в гараже. Также он может использоваться в быту при проведении общестроительных и ремонтных работ. Весь инструмент изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали, обеспечивающей надежность и прочность. Набор упакован в кейс, изготовленный из прочного противоударного пластика. В прочном и удобном пластиковом кейсе Шестигранные торцевые головки 1/4’’: 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12мм–9 шт., Шестигранные торцевые головки 1/2’’: 10. 11. 12. 13. 14. 1 5. 17. 19. 22. 24. 27. 30. 32мм–13 шт., Двойные карданные ключи: 8x9. 10x11. 12x13. 14x15 мм–4 шт., Трещотка с быстрым сбросом 1/4’’–1 шт., Адаптер для бит–1 шт., Карданный шарнир–1 шт., Вороток Т— образный–1 шт., Удлинитель 75 мм–1 шт., Трещотка с быстрым сбросом–1шт., Удлинитель 250 и 125 мм–1 шт., Карданный шарнир–1 шт., Свечная головка 21 мм–1шт., Держатель для бит–1 шт., Биты: TORX: 10.15. 20. 25. 30–5 шт., HEX: 2. 3. 4. 5. 6 мм–5шт., SL: 3. 4. 5.5. 7 мм–4 шт., PH: 0. 1. 2. 3–4 шт., PZ: 1. 2. 3–3 шт., Шестигранные угловые ключи: 1.5. 2. 2.5. 5. 6. 8. 10 мм–7 шт., Комбинированные ключи: 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 17. 19 мм–8 шт.



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Отзывы о товаре Набор инструментов Sturm! 1045-20-S77




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sturm!
Тип товара
Набор инструментов
Описание
Набор предназначен для автолюбителей, его состав подобран для самостоятельного мелкого ремонта машины в гараже. Также он может использоваться в быту при проведении общестроительных и ремонтных работ. Весь инструмент изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали, обеспечивающей надежность и прочность. Набор упакован в кейс, изготовленный из прочного противоударного пластика. В прочном и удобном пластиковом кейсе Шестигранные торцевые головки 1/4’’: 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12мм–9 шт., Шестигранные торцевые головки 1/2’’: 10. 11. 12. 13. 14. 1 5. 17. 19. 22. 24. 27. 30. 32мм–13 шт., Двойные карданные ключи: 8x9. 10x11. 12x13. 14x15 мм–4 шт., Трещотка с быстрым сбросом 1/4’’–1 шт., Адаптер для бит–1 шт., Карданный шарнир–1 шт., Вороток Т— образный–1 шт., Удлинитель 75 мм–1 шт., Трещотка с быстрым сбросом–1шт., Удлинитель 250 и 125 мм–1 шт., Карданный шарнир–1 шт., Свечная головка 21 мм–1шт., Держатель для бит–1 шт., Биты: TORX: 10.15. 20. 25. 30–5 шт., HEX: 2. 3. 4. 5. 6 мм–5шт., SL: 3. 4. 5.5. 7 мм–4 шт., PH: 0. 1. 2. 3–4 шт., PZ: 1. 2. 3–3 шт., Шестигранные угловые ключи: 1.5. 2. 2.5. 5. 6. 8. 10 мм–7 шт., Комбинированные ключи: 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 17. 19 мм–8 шт.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
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Отзывы


Набор инструментов Sturm! 1045-20-S77 - по цене 7520 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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