Top.Mail.Ru
Набор торцевых головок 3/4"–1" MATRIX 13539, 21 ? 65 мм, 26 предметов, в пластиковом боксе купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор торцевых головок 3/4"–1" MATRIX 13539, 21 ? 65 мм, 26 предметов, в пластиковом боксе

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор торцевых головок 3/4&quot;–1&quot; MATRIX 13539, 21 ? 65 мм, 26 предметов, в пластиковом боксе - фото 1
Набор торцевых головок 3/4&quot;–1&quot; MATRIX 13539, 21 ? 65 мм, 26 предметов, в пластиковом боксе - фото 2
Набор торцевых головок 3/4&quot;–1&quot; MATRIX 13539, 21 ? 65 мм, 26 предметов, в пластиковом боксе - фото 3
Набор торцевых головок 3/4&quot;–1&quot; MATRIX 13539, 21 ? 65 мм, 26 предметов, в пластиковом боксе - фото 4
Набор торцевых головок 3/4&quot;–1&quot; MATRIX 13539, 21 ? 65 мм, 26 предметов, в пластиковом боксе - фото 5
Набор торцевых головок 3/4&quot;–1&quot; MATRIX 13539, 21 ? 65 мм, 26 предметов, в пластиковом боксе - фото 6
Набор торцевых головок 3/4&quot;–1&quot; MATRIX 13539, 21 ? 65 мм, 26 предметов, в пластиковом боксе - фото 7
Набор торцевых головок 3/4&quot;–1&quot; MATRIX 13539, 21 ? 65 мм, 26 предметов, в пластиковом боксе - фото 8
Набор торцевых головок 3/4&quot;–1&quot; MATRIX 13539, 21 ? 65 мм, 26 предметов, в пластиковом боксе - фото 9
Набор торцевых головок 3/4&quot;–1&quot; MATRIX 13539, 21 ? 65 мм, 26 предметов, в пластиковом боксе - фото 10
Набор торцевых головок 3/4&quot;–1&quot; MATRIX 13539, 21 ? 65 мм, 26 предметов, в пластиковом боксе - фото 11
Набор торцевых головок 3/4&quot;–1&quot; MATRIX 13539, 21 ? 65 мм, 26 предметов, в пластиковом боксе - фото 12
Набор торцевых головок 3/4&quot;–1&quot; MATRIX 13539, 21 ? 65 мм, 26 предметов, в пластиковом боксе - фото 13
Набор торцевых головок 3/4&quot;–1&quot; MATRIX 13539, 21 ? 65 мм, 26 предметов, в пластиковом боксе - фото 14
Набор торцевых головок 3/4&quot;–1&quot; MATRIX 13539, 21 ? 65 мм, 26 предметов, в пластиковом боксе - фото 15
Набор торцевых головок 3/4&quot;–1&quot; MATRIX 13539, 21 ? 65 мм, 26 предметов, в пластиковом боксе - фото 16
Набор торцевых головок 3/4&quot;–1&quot; MATRIX 13539, 21 ? 65 мм, 26 предметов, в пластиковом боксе - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
26
Инструменты в комплекте
торцевая головка, трещеточный ключ
Комплектация
Ключ трещотка - 1 штВороток Т-образный T-образный - 1 штУдлинитель 190, 510 - 2 штВороток Т-образный L-образный - 1 штПереходник - 1 штГоловки 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60, 65 - 20 штКейс - 1 шт
  • Набор торцевых головок 3/4&quot;–1&quot; MATRIX 13539, 21 ? 65 мм, 26 предметов, в пластиковом боксе - фото 1
  • Набор торцевых головок 3/4&quot;–1&quot; MATRIX 13539, 21 ? 65 мм, 26 предметов, в пластиковом боксе - фото 2
  • Набор торцевых головок 3/4&quot;–1&quot; MATRIX 13539, 21 ? 65 мм, 26 предметов, в пластиковом боксе - фото 3
  • Набор торцевых головок 3/4&quot;–1&quot; MATRIX 13539, 21 ? 65 мм, 26 предметов, в пластиковом боксе - фото 4
  • Набор торцевых головок 3/4&quot;–1&quot; MATRIX 13539, 21 ? 65 мм, 26 предметов, в пластиковом боксе - фото 5
  • Набор торцевых головок 3/4&quot;–1&quot; MATRIX 13539, 21 ? 65 мм, 26 предметов, в пластиковом боксе - фото 6
  • Набор торцевых головок 3/4&quot;–1&quot; MATRIX 13539, 21 ? 65 мм, 26 предметов, в пластиковом боксе - фото 7
  • Набор торцевых головок 3/4&quot;–1&quot; MATRIX 13539, 21 ? 65 мм, 26 предметов, в пластиковом боксе - фото 8
  • Набор торцевых головок 3/4&quot;–1&quot; MATRIX 13539, 21 ? 65 мм, 26 предметов, в пластиковом боксе - фото 9
  • Набор торцевых головок 3/4&quot;–1&quot; MATRIX 13539, 21 ? 65 мм, 26 предметов, в пластиковом боксе - фото 10
  • Набор торцевых головок 3/4&quot;–1&quot; MATRIX 13539, 21 ? 65 мм, 26 предметов, в пластиковом боксе - фото 11
  • Набор торцевых головок 3/4&quot;–1&quot; MATRIX 13539, 21 ? 65 мм, 26 предметов, в пластиковом боксе - фото 12
  • Набор торцевых головок 3/4&quot;–1&quot; MATRIX 13539, 21 ? 65 мм, 26 предметов, в пластиковом боксе - фото 13
  • Набор торцевых головок 3/4&quot;–1&quot; MATRIX 13539, 21 ? 65 мм, 26 предметов, в пластиковом боксе - фото 14
  • Набор торцевых головок 3/4&quot;–1&quot; MATRIX 13539, 21 ? 65 мм, 26 предметов, в пластиковом боксе - фото 15
  • Набор торцевых головок 3/4&quot;–1&quot; MATRIX 13539, 21 ? 65 мм, 26 предметов, в пластиковом боксе - фото 16
  • Набор торцевых головок 3/4&quot;–1&quot; MATRIX 13539, 21 ? 65 мм, 26 предметов, в пластиковом боксе - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 110 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749126
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор торцевых головок 3/4"–1" MATRIX 13539, 21 ? 65 мм, 26 предметов, в пластиковом боксе
10 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
26
Инструменты в комплекте
торцевая головка, трещеточный ключ
Комплектация
Ключ трещотка - 1 штВороток Т-образный T-образный - 1 штУдлинитель 190, 510 - 2 штВороток Т-образный L-образный - 1 штПереходник - 1 штГоловки 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60, 65 - 20 штКейс - 1 шт
Упаковка
пластиковый бокс
Количество гаечных ключей, шт
26
Количество бит, шт
26
Количество торцевых головок, шт
20
Посадка головок
1 дюйма
Наконечники головок
12-гранная звездочка (M/SP)
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Набор торцевых головок 3/4"–1" MATRIX 13539, 21 ? 65 мм, 26 предметов, в пластиковом боксе

Набор торцевых головок Matrix 13539 с присоединительным квадратом 3/4" и 12-гранным профилем, с переходником на 1", используется для работы с резьбовыми крепежными элементами размером от 21 до 65 мм. Переходник с 3/4 на 1" расширяет возможности применения набора. Торцевые головки применяются для ремонта и обслуживания автобусов и грузовых автомобилей.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — инструменты изготовлены из хромованадиевой стали с хромовым покрытием.
  • Удобная работа в труднодоступных местах — в комплект поставки входит трещоточный ключ, вороток и удлинители (L-образный, 525 и 200 мм).
  • Надежная упаковка — набор поставляется в пластиковом боксе с ручкой, удобном для хранения и транспортировки.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: автомобильные

Отзывы о товаре Набор торцевых головок 3/4"–1" MATRIX 13539, 21 ? 65 мм, 26 предметов, в пластиковом боксе




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MATRIX
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
26
Инструменты в комплекте
торцевая головка, трещеточный ключ
Комплектация
Ключ трещотка - 1 штВороток Т-образный T-образный - 1 штУдлинитель 190, 510 - 2 штВороток Т-образный L-образный - 1 штПереходник - 1 штГоловки 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60, 65 - 20 штКейс - 1 шт
Упаковка
пластиковый бокс
Количество гаечных ключей, шт
26
Количество бит, шт
26
Количество торцевых головок, шт
20
Посадка головок
1 дюйма
Наконечники головок
12-гранная звездочка (M/SP)
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Набор торцевых головок Matrix 13539 с присоединительным квадратом 3/4" и 12-гранным профилем, с переходником на 1", используется для работы с резьбовыми крепежными элементами размером от 21 до 65 мм. Переходник с 3/4 на 1" расширяет возможности применения набора. Торцевые головки применяются для ремонта и обслуживания автобусов и грузовых автомобилей.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — инструменты изготовлены из хромованадиевой стали с хромовым покрытием.
  • Удобная работа в труднодоступных местах — в комплект поставки входит трещоточный ключ, вороток и удлинители (L-образный, 525 и 200 мм).
  • Надежная упаковка — набор поставляется в пластиковом боксе с ручкой, удобном для хранения и транспортировки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: автомобильные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор торцевых головок 3/4"–1" MATRIX 13539, 21 ? 65 мм, 26 предметов, в пластиковом боксе - стоимость товара 10110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...