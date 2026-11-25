Набор инструментов Bort BTK-94 91279897
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Характеристики
Описание товара Набор инструментов Bort BTK-94 91279897
Набор ручного инструмента BTK-94 – набор головок и бит для ремонтных работ разного уровня сложности. С помощью 94 предметов можно устранить любые неисправности по дому, даче. Комплект предназначен для использования вело— и автолюбителями, владельцами небольших «гаражных» мастерских. В нем есть удобные ключи, в том числе трещеточные ? и ? дюйма — 72 зуба и с быстрым сбросом головок. Торцевые головки обычные и удлиненные, с посадочным квадратом ? и ? дюйма, Т-образный вороток, биты самых востребованных размеров и держатель для них, карданные шарниры на ? и ? дюйма, адаптер. Прочная хромванадиевая сталь — металл, из которого изготовлен набор, гарантирует долгий срок службы инструментов. Для обеспечения порядка при хранении, все предметы помещены в удобный, компактный кейс с надежными металлическими замками и качественными петлями.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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