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Набор торцевых головок с трещоткой STELS 13578, 1/2", 24 предмета купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор торцевых головок с трещоткой STELS 13578, 1/2", 24 предмета

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество предметов, шт
24
Комплектация
Ключ трещоточный - 1 штВоротки T, L - 2 штКардан - 1 штУдлинители 125, 250 - 2 штГоловки 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 - 18 штКейс - 1 шт
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  • Набор торцевых головок с трещоткой STELS 13578, 1/2&quot;, 24 предмета - фото 19
  • Набор торцевых головок с трещоткой STELS 13578, 1/2&quot;, 24 предмета - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 540 руб. 
Начислим 121 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744535
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор торцевых головок с трещоткой STELS 13578, 1/2", 24 предмета
7 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Количество предметов, шт
24
Комплектация
Ключ трещоточный - 1 штВоротки T, L - 2 штКардан - 1 штУдлинители 125, 250 - 2 штГоловки 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 - 18 штКейс - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
45х21х6
Вес, кг.
5.21

Описание товара Набор торцевых головок с трещоткой STELS 13578, 1/2", 24 предмета

Шоферский набор Stels 13578 с присоединительным квадратом 1/2 дюйма включает в себя 24 предмета. Он станет незаменимым помощником для специалистов СТО и автолюбителей, пригодится в гараже, поездке, а также дома и на даче.

Преимущества

  • Удобная работа в труднодоступных местах — трещотка с 72 зубьями позволяет вращать крепеж плавно и мягко.
  • Прочность — инструменты выполнены из термически обработанной инструментальной стали.
  • Встроенный механизм сброса — снятие и установка насадки занимает несколько секунд.
  • Металлические фиксаторы — насадки крепко держатся и не слетают во время работы.
  • Комфортная работа — эргономичная двухкомпонентная рукоятка не выскальзывает из ладони.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в надежном металлическом кейсе с ложементом.
  • Высокое качество — инструменты изготовлены под строгим технологическим контролем, на торцевые головки размером от 8 мм распространяется пожизненная гарантия производителя.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор торцевых головок с трещоткой STELS 13578, 1/2", 24 предмета




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Характеристики
Бренд
STELS
Количество предметов, шт
24
Комплектация
Ключ трещоточный - 1 штВоротки T, L - 2 штКардан - 1 штУдлинители 125, 250 - 2 штГоловки 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 - 18 штКейс - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Описание

Шоферский набор Stels 13578 с присоединительным квадратом 1/2 дюйма включает в себя 24 предмета. Он станет незаменимым помощником для специалистов СТО и автолюбителей, пригодится в гараже, поездке, а также дома и на даче.

Преимущества

  • Удобная работа в труднодоступных местах — трещотка с 72 зубьями позволяет вращать крепеж плавно и мягко.
  • Прочность — инструменты выполнены из термически обработанной инструментальной стали.
  • Встроенный механизм сброса — снятие и установка насадки занимает несколько секунд.
  • Металлические фиксаторы — насадки крепко держатся и не слетают во время работы.
  • Комфортная работа — эргономичная двухкомпонентная рукоятка не выскальзывает из ладони.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в надежном металлическом кейсе с ложементом.
  • Высокое качество — инструменты изготовлены под строгим технологическим контролем, на торцевые головки размером от 8 мм распространяется пожизненная гарантия производителя.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор торцевых головок с трещоткой STELS 13578, 1/2", 24 предмета – стоимость товара 7540 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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