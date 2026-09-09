Бензопила СОЮЗ ПТС-99452Т
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Характеристики
Описание товара Бензопила СОЮЗ ПТС-99452Т
Универсальная пила с высокими эксплуатационными и мощностными характеристиками для уверенной и комфортной работы. Заложенная в инструменте мощность и его малый вес в сочетании с компактным размером корпуса делают эту модель эффективной и легкой в использовании. Бензопила прошла комплекс мер по подготовке к российским погодным условиям и способна эффективно работать как в сильную жару, так и в режиме низких температур. Заложенная в инструменте мощность и его малый вес в сочетании с компактным размером корпуса делают эту модель эффективной и легкой в использовании. Двигатель с хонингованной, покрытой твёрдым хромом поршневой группой, оптимально сбалансирован и стабильно работает без потери мощности при любом изменении положения инструмента. Система стабилизации двигателя обеспечивает достаточную производительность в широком диапазоне оборотов и мгновенное ускорение цепи для более эффективного пиления. Система легкого старта позволяет бесперебойный запуск двигателя без особых усилий. Дополнительно предусмотрен праймер подкачки топлива для обеспечения возможности завести холодный мотор бензопилы в сложных условиях. Постоянную готовность к работе поддерживает возвратный механизм стартера автоматически приводя его во взведенное положение для выполнения быстрого последующего запуска.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
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