Top.Mail.Ru
Сумка Levenhuk Zongo 20 для телескопа, черная малая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сумка Levenhuk Zongo 20 для телескопа, черная малая

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сумка Levenhuk Zongo 20 для телескопа, черная малая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 189399
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Сумка
Особенности
сумка подходит для моделей: Levenhuk Skyline PRO 80 MAK, Skyline PRO 90 MAK, Strike 50 NG
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х34х13
Вес, г.
600

Описание товара Сумка Levenhuk Zongo 20 для телескопа, черная малая

Сумка для телескопа, черная малая – практичный и удобный способ переноски телескопов. Внутри сумки предусмотрено специальное разделение из мягкого материала, которое позволяет хранить отдельно трубу телескопа от треноги. Снаружи имеется накладной карман для аксессуаров. Сумка изготовлена из прочного нейлона черного цвета.

Отзывы о товаре Сумка Levenhuk Zongo 20 для телескопа, черная малая




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Сумка
Особенности
сумка подходит для моделей: Levenhuk Skyline PRO 80 MAK, Skyline PRO 90 MAK, Strike 50 NG
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка для телескопа, черная малая – практичный и удобный способ переноски телескопов. Внутри сумки предусмотрено специальное разделение из мягкого материала, которое позволяет хранить отдельно трубу телескопа от треноги. Снаружи имеется накладной карман для аксессуаров. Сумка изготовлена из прочного нейлона черного цвета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка Levenhuk Zongo 20 для телескопа, черная малая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...