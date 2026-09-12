Набор Levenhuk Discovery Scope 2 с книгой
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Характеристики
Тип товара
Наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698935
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наборы
Особенности
Оборачивающий окуляр 18 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х24х11
Вес, кг.
2.26
Описание товара Набор Levenhuk Discovery Scope 2 с книгой
Набор Levenhuk Discovery Scope 2 включает сразу два оптических прибора – микроскоп и телескоп. Первый поможет освоить азы микробиологии, второй – познакомиться с основами астрономии. Кроме техники в комплект включено множество аксессуаров, которые понадобятся для изучения окружающего мира и проведения научных опытов. Также набор дополнен книгой знаний «Космос. Непустая пустота» – красочным пособием, рассказывающим о телескопах и астрономических объектах.
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Набор Levenhuk Discovery Scope 2 включает сразу два оптических прибора – микроскоп и телескоп. Первый поможет освоить азы микробиологии, второй – познакомиться с основами астрономии. Кроме техники в комплект включено множество аксессуаров, которые понадобятся для изучения окружающего мира и проведения научных опытов. Также набор дополнен книгой знаний «Космос. Непустая пустота» – красочным пособием, рассказывающим о телескопах и астрономических объектах.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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