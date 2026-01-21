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Картридж Cactus CS-CE505XS для HP LJ2055, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Cactus CS-CE505XS для HP LJ2055, черный

10 Отзывы
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Картридж Cactus CS-CE505XS для HP LJ2055, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ2055
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 170726
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ2055
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х19х10
Вес, кг.
1.06

Описание товара Картридж Cactus CS-CE505XS для HP LJ2055, черный

Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 6500 страниц

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-CE505XS для HP LJ2055, черный

Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Елизавета

Достоинства:


Комментарий:
работает уже несколько месяцев, проблем никаких нет
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Алексей Н.

Достоинства:


Комментарий:
При распечатке на листе идёт небольшая полоса. Переворачивал, тряс, полоса не исчезла.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2025
Дмитрий И.

Достоинства:


Комментарий:
Печатает очень хорошо, одна проблема - качество еще ни на йоту не упало, - потребовал заменить. Жаль, мне кажется, рассчитан на большее
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2025
Альфия С.

Достоинства:


Комментарий:
картридж нормальный, упакован хорошо, подошёл под старую модель принтера, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2025
светлана к.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший и качественный катридж. Отлично подошел в мой старенький HP принтер. Все хорошо упаковано.
Источник: Яндекс Маркет
20.09.2025
Иван Д.

Достоинства:


Комментарий:
Подошел по параметрам. Функционал свой выполняет,проблем не возникает
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Подошел к принтеру HP LaserJet P2055dn как родной - печать отличная... Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
04.08.2024
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
Отпечатал 4000 листов примерно, в целом доволен за такую цену.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2024
Ольга Л.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло в целости, но пока не пользовалась, поэтому о самом товаре дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2023
алексей ч.

Достоинства:


Комментарий:
Доступная цена. Отличная доставка: вовремя и товар не пострадал.



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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ2055
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 6500 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Елизавета

Достоинства:


Комментарий:
работает уже несколько месяцев, проблем никаких нет
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Алексей Н.

Достоинства:


Комментарий:
При распечатке на листе идёт небольшая полоса. Переворачивал, тряс, полоса не исчезла.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2025
Дмитрий И.

Достоинства:


Комментарий:
Печатает очень хорошо, одна проблема - качество еще ни на йоту не упало, - потребовал заменить. Жаль, мне кажется, рассчитан на большее
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2025
Альфия С.

Достоинства:


Комментарий:
картридж нормальный, упакован хорошо, подошёл под старую модель принтера, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2025
светлана к.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший и качественный катридж. Отлично подошел в мой старенький HP принтер. Все хорошо упаковано.
Источник: Яндекс Маркет
20.09.2025
Иван Д.

Достоинства:


Комментарий:
Подошел по параметрам. Функционал свой выполняет,проблем не возникает
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Подошел к принтеру HP LaserJet P2055dn как родной - печать отличная... Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
04.08.2024
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
Отпечатал 4000 листов примерно, в целом доволен за такую цену.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2024
Ольга Л.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло в целости, но пока не пользовалась, поэтому о самом товаре дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2023
алексей ч.

Достоинства:


Комментарий:
Доступная цена. Отличная доставка: вовремя и товар не пострадал.


Картридж Cactus CS-CE505XS для HP LJ2055, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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