МФУ Brother MFC-L8690CDW
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%111 320 руб. 123 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 169066
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
66х66х54
Вес, кг.
34
Описание товара МФУ Brother MFC-L8690CDW
МФУ Brother MFC-L8690CDW сочетает в себе функции принтера, сканера, факса и копира. Устройство поддерживает двустороннюю автоматическую печать, сетевую печать, цветное сканирование, беспроводную печать. Brother MFC-L8690CDWR оснащено удобной панелью управления с цветным сенсорным дисплеем и интуитивно понятным меню, которое обеспечит доступ ко многоим функциям устройства.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
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МФУ Brother MFC-L8690CDW сочетает в себе функции принтера, сканера, факса и копира. Устройство поддерживает двустороннюю автоматическую печать, сетевую печать, цветное сканирование, беспроводную печать. Brother MFC-L8690CDWR оснащено удобной панелью управления с цветным сенсорным дисплеем и интуитивно понятным меню, которое обеспечит доступ ко многоим функциям устройства.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
МФУ Brother MFC-L8690CDW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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