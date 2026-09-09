Картридж HP GT52 M0H56AE для HP DJ GT, желтый
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 168653
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для HP
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х5х5
Вес, г.
117
Описание товара Картридж HP GT52 M0H56AE для HP DJ GT, желтый
Чернила для заправки картриджа, цвет - , для струйных принтеров Epson. Объем 70 мл
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Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для HP
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Чернила для заправки картриджа, цвет - , для струйных принтеров Epson. Объем 70 мл
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
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Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Картридж HP GT52 M0H56AE для HP DJ GT, желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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