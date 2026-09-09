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Картридж HP GT52 M0H55AE для HP DJ GT, пурпурный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж HP GT52 M0H55AE для HP DJ GT, пурпурный

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Картридж HP GT52 M0H55AE для HP DJ GT, пурпурный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168652
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для HP
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х5х5
Вес, г.
117

Описание товара Картридж HP GT52 M0H55AE для HP DJ GT, пурпурный

Чернила для заправки картриджа, цвет - , для струйных принтеров Epson. Объем 70 мл

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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для HP
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Чернила для заправки картриджа, цвет - , для струйных принтеров Epson. Объем 70 мл
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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