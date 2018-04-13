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Kings Of Leon - Come Around Sundown (0889854345112) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kings Of Leon - Come Around Sundown (0889854345112) виниловая пластинка

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Kings Of Leon - Come Around Sundown (0889854345112) виниловая пластинка - фото 1
Kings Of Leon - Come Around Sundown (0889854345112) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.04.2018
Исполнитель
Kings Of Leon
Альбом (сингл)
COME AROUND SUNDOWN
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kings Of Leon - Come Around Sundown (0889854345112) виниловая пластинка - фото 1
  • Kings Of Leon - Come Around Sundown (0889854345112) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165742
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Kings Of Leon - Come Around Sundown (0889854345112) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция KINGS OF LEON
filter_none Товар входит в коллекцию KINGS OF LEON

Коллекция KINGS OF LEON


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.04.2018
Исполнитель
Kings Of Leon
Альбом (сингл)
COME AROUND SUNDOWN
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kings Of Leon - Come Around Sundown (0889854345112) виниловая пластинка

Track List

A1The End
A2Radioactive
A3Pyro
B1Mary
B2The Face
B3The Immortals
C1Back Down South
C2Beach Side
C3No Money
C4Pony Up
D1Birthday
D2Mi Amigo
D3Pickup Truck

Отзывы о товаре Kings Of Leon - Come Around Sundown (0889854345112) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.04.2018
Исполнитель
Kings Of Leon
Альбом (сингл)
COME AROUND SUNDOWN
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Описание

Track List

A1The End
A2Radioactive
A3Pyro
B1Mary
B2The Face
B3The Immortals
C1Back Down South
C2Beach Side
C3No Money
C4Pony Up
D1Birthday
D2Mi Amigo
D3Pickup Truck
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kings Of Leon - Come Around Sundown (0889854345112) виниловая пластинка - стоимость товара 3270 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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