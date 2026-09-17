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Danzig - Lucifuge (coloured) (0199957300520) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Danzig - Lucifuge (coloured) (0199957300520) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Danzig
Альбом (сингл)
Lucifuge
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Danzig - Lucifuge (coloured) (0199957300520) - фото 1
  • Danzig - Lucifuge (coloured) (0199957300520) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748607
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Danzig - Lucifuge (coloured) (0199957300520) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
American Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
American Recordings
Barcode
[0199957300520]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Danzig
Альбом (сингл)
Lucifuge
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Long Way Back From Hell, Snakes Of Christ, Killer Wolf, Tired Of Being Alive, I’m The One, Her Black Wings, Devil’s Plaything, 777, Blood And Tears, Girl, Pain In The World
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Danzig - Lucifuge (coloured) (0199957300520) виниловая пластинка

Второй альбом американской метал-группы Danzig, выпущенный в 1990 году. Лимитированное издание на красном виниле Музыка альбома продолжила размывать границы между классическим блюзом и хард-роком. Альбом включает такие треки, как «Her Black Wings» и «Devil's Plaything». Это наиболее разнообразный альбом группы. Danzig — американская метал-группа, смешивающая мрачную лирику и образы с блюз-роковыми веяниями. Группа является третьей стадией музыкальной карьеры Гленна Данцига, который до этого играл в хоррор-панк-группах The Misfits и Samhain. В 2016 году он вернулся в The Misfits в качестве основного вокалиста, где поет по настоящее время.

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Характеристики
Бренд
American Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
American Recordings
Barcode
[0199957300520]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Danzig
Альбом (сингл)
Lucifuge
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Long Way Back From Hell, Snakes Of Christ, Killer Wolf, Tired Of Being Alive, I’m The One, Her Black Wings, Devil’s Plaything, 777, Blood And Tears, Girl, Pain In The World
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Второй альбом американской метал-группы Danzig, выпущенный в 1990 году. Лимитированное издание на красном виниле Музыка альбома продолжила размывать границы между классическим блюзом и хард-роком. Альбом включает такие треки, как «Her Black Wings» и «Devil's Plaything». Это наиболее разнообразный альбом группы. Danzig — американская метал-группа, смешивающая мрачную лирику и образы с блюз-роковыми веяниями. Группа является третьей стадией музыкальной карьеры Гленна Данцига, который до этого играл в хоррор-панк-группах The Misfits и Samhain. В 2016 году он вернулся в The Misfits в качестве основного вокалиста, где поет по настоящее время.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Danzig - Lucifuge (coloured) (0199957300520) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4500 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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