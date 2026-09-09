Сетевое зар./устр. Buro TJ-164w 1A универсальное белый
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Характеристики
Описание товара Сетевое зар./устр. Buro TJ-164w 1A универсальное белый
Сетевое зарядное устройство BURO TJ-164w предназначено для обеспечения питанием самых разнообразных образцов портативной электроники. Данная модель подключается к стандартной бытовой электросети и передает ток на заряжаемое устройство посредством обычного кабеля USB. Универсальность прибору обеспечивает возможность подключения самых разных проводов с различными штекерами. Сетевое зарядное устройство BURO TJ-164w обладает силой выходного тока 1 А и выходным напряжением 5 В, что позволяет гарантировать качественную и быструю зарядку мобильного телефона или плеера. Дополнительное удобство в эксплуатации обеспечивает возможность подключения кабелей разной длины, что даст возможность пользователю работать с гаджетом даже во время зарядки.
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