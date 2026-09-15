Top.Mail.Ru
Сетевое зарядное устройство Buro BUWG1 3A QC универсальное белый (BUWG18P100WH) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сетевое зарядное устройство Buro BUWG1 3A QC универсальное белый (BUWG18P100WH)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сетевое зарядное устройство Buro BUWG1 3A QC универсальное белый (BUWG18P100WH) - фото 1
Сетевое зарядное устройство Buro BUWG1 3A QC универсальное белый (BUWG18P100WH) - фото 2
Сетевое зарядное устройство Buro BUWG1 3A QC универсальное белый (BUWG18P100WH) - фото 3
Сетевое зарядное устройство Buro BUWG1 3A QC универсальное белый (BUWG18P100WH) - фото 4
Сетевое зарядное устройство Buro BUWG1 3A QC универсальное белый (BUWG18P100WH) - фото 5
Сетевое зарядное устройство Buro BUWG1 3A QC универсальное белый (BUWG18P100WH) - фото 6
Сетевое зарядное устройство Buro BUWG1 3A QC универсальное белый (BUWG18P100WH) - фото 7
Сетевое зарядное устройство Buro BUWG1 3A QC универсальное белый (BUWG18P100WH) - фото 8
Сетевое зарядное устройство Buro BUWG1 3A QC универсальное белый (BUWG18P100WH) - фото 9
Сетевое зарядное устройство Buro BUWG1 3A QC универсальное белый (BUWG18P100WH) - фото 10
Сетевое зарядное устройство Buro BUWG1 3A QC универсальное белый (BUWG18P100WH) - фото 11
Сетевое зарядное устройство Buro BUWG1 3A QC универсальное белый (BUWG18P100WH) - фото 12
Сетевое зарядное устройство Buro BUWG1 3A QC универсальное белый (BUWG18P100WH) - фото 13
Сетевое зарядное устройство Buro BUWG1 3A QC универсальное белый (BUWG18P100WH) - фото 14
Сетевое зарядное устройство Buro BUWG1 3A QC универсальное белый (BUWG18P100WH) - фото 15
Сетевое зарядное устройство Buro BUWG1 3A QC универсальное белый (BUWG18P100WH) - фото 16
Сетевое зарядное устройство Buro BUWG1 3A QC универсальное белый (BUWG18P100WH) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
18
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
  • Сетевое зарядное устройство Buro BUWG1 3A QC универсальное белый (BUWG18P100WH) - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство Buro BUWG1 3A QC универсальное белый (BUWG18P100WH) - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство Buro BUWG1 3A QC универсальное белый (BUWG18P100WH) - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство Buro BUWG1 3A QC универсальное белый (BUWG18P100WH) - фото 4
  • Сетевое зарядное устройство Buro BUWG1 3A QC универсальное белый (BUWG18P100WH) - фото 5
  • Сетевое зарядное устройство Buro BUWG1 3A QC универсальное белый (BUWG18P100WH) - фото 6
  • Сетевое зарядное устройство Buro BUWG1 3A QC универсальное белый (BUWG18P100WH) - фото 7
  • Сетевое зарядное устройство Buro BUWG1 3A QC универсальное белый (BUWG18P100WH) - фото 8
  • Сетевое зарядное устройство Buro BUWG1 3A QC универсальное белый (BUWG18P100WH) - фото 9
  • Сетевое зарядное устройство Buro BUWG1 3A QC универсальное белый (BUWG18P100WH) - фото 10
  • Сетевое зарядное устройство Buro BUWG1 3A QC универсальное белый (BUWG18P100WH) - фото 11
  • Сетевое зарядное устройство Buro BUWG1 3A QC универсальное белый (BUWG18P100WH) - фото 12
  • Сетевое зарядное устройство Buro BUWG1 3A QC универсальное белый (BUWG18P100WH) - фото 13
  • Сетевое зарядное устройство Buro BUWG1 3A QC универсальное белый (BUWG18P100WH) - фото 14
  • Сетевое зарядное устройство Buro BUWG1 3A QC универсальное белый (BUWG18P100WH) - фото 15
  • Сетевое зарядное устройство Buro BUWG1 3A QC универсальное белый (BUWG18P100WH) - фото 16
  • Сетевое зарядное устройство Buro BUWG1 3A QC универсальное белый (BUWG18P100WH) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 575154
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сетевое зарядное устройство Buro BUWG1 3A QC универсальное белый (BUWG18P100WH)
390 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
18
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Сила выходного тока, А
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
88

Описание товара Сетевое зарядное устройство Buro BUWG1 3A QC универсальное белый (BUWG18P100WH)

Зарядное устройство Buro — это надежное и стильное решение для быстрой подзарядки вашего устройства. Эта модель, выполненная в классическом белом цвете, идеально впишется в любой интерьер. Сетевой адаптер легко подключается к стандартной розетке и обеспечивает стабильную подачу энергии для вашего смартфона или планшета. Одно из ключевых преимуществ этого зарядного устройства — высокая сила выходного тока в 3 А, что способствует быстрой зарядке ваших гаджетов. Суммарная выходная мощность составляет 18 Вт, что обеспечивает эффективное и безопасное восполнение заряда аккумулятора. Оснащенное одним USB выходом, это устройство совместимо с большинством современных телефонов, предоставляя универсальное решение для ежедневного использования. Зарядное устройство Buro сочетает в себе надежность и удобство, делая его прекрасным выбором для тех, кто ценит функциональность и стиль.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Buro BUWG1 3A QC универсальное белый (BUWG18P100WH)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
18
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Сила выходного тока, А
3
Страна производитель
Китай
Описание
Зарядное устройство Buro — это надежное и стильное решение для быстрой подзарядки вашего устройства. Эта модель, выполненная в классическом белом цвете, идеально впишется в любой интерьер. Сетевой адаптер легко подключается к стандартной розетке и обеспечивает стабильную подачу энергии для вашего смартфона или планшета. Одно из ключевых преимуществ этого зарядного устройства — высокая сила выходного тока в 3 А, что способствует быстрой зарядке ваших гаджетов. Суммарная выходная мощность составляет 18 Вт, что обеспечивает эффективное и безопасное восполнение заряда аккумулятора. Оснащенное одним USB выходом, это устройство совместимо с большинством современных телефонов, предоставляя универсальное решение для ежедневного использования. Зарядное устройство Buro сочетает в себе надежность и удобство, делая его прекрасным выбором для тех, кто ценит функциональность и стиль.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевое зарядное устройство Buro BUWG1 3A QC универсальное белый (BUWG18P100WH) - данный товар вы можете купить по цене 390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...