Сетевое зарядное устройство Digma DGW2C 3A PD универсальное черный (DGW2C0F010BK)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сетевое зарядное устройство Digma DGW2C 3A PD универсальное черный (DGW2C0F010BK)
Зарядные устройства для телефонов Digma представляют собой надежное и мощное решение для быстрой и эффективной подзарядки ваших устройств. Это сетевое зарядное устройство выполнено в элегантном черном цвете, что придает ему стильный и современный вид. Зарядное устройство оснащено одним портом USB-C, поддерживающим силу выходного тока до 3 А, что обеспечивает быструю зарядку ваших устройств. Суммарная выходная мощность устройства составляет 20 Вт, что позволяет эффективно заряжать не только смартфоны, но и другие мобильные гаджеты. Благодаря компактным размерам и высокой производительности, зарядное устройство Digma идеально подходит как для использования дома, так и в поездках.
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