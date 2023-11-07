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Nickelback, All The Right Reasons (0081227935092) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nickelback, All The Right Reasons (0081227935092) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Виниловая пластинка Nickelback, All The Right Reasons (0081227935092)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 149985
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Nickelback, All The Right Reasons (0081227935092) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция NICKELBACK
filter_none Товар входит в коллекцию NICKELBACK

Коллекция NICKELBACK


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
35х35х1
Вес, г.
265

Описание товара Nickelback, All The Right Reasons (0081227935092) виниловая пластинка

Track List

A1Follow You Home
A2Fight For All The Wrong Reasons
A3Photograph
A4Animals
A5Savin' Me
B1Far Away
B2Next Contestant
B3Side Of A Bullet
B4If Everyone Cared
B5Someone That You're With
B6Rockstar

Отзывы о товаре Nickelback, All The Right Reasons (0081227935092) виниловая пластинка

07.11.2023
Михаил

Достоинства:
Крутой альбом.
Качество издания тоже на высоте.
Звук хорош.

Недостатки:
нет



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Follow You Home
A2Fight For All The Wrong Reasons
A3Photograph
A4Animals
A5Savin' Me
B1Far Away
B2Next Contestant
B3Side Of A Bullet
B4If Everyone Cared
B5Someone That You're With
B6Rockstar
Самовывоз
Доставка
Отзывы
07.11.2023
Михаил

Достоинства:
Крутой альбом.
Качество издания тоже на высоте.
Звук хорош.

Недостатки:
нет


Купить Nickelback, All The Right Reasons (0081227935092) виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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