Жесткий диск Seagate Enterprise Capacity 2Tb (ST2000NX0273)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SAS
Объем
2 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 146586
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SAS
Объем
2 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
Время наработки на отказ
1400000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
200
Описание товара Жесткий диск Seagate Enterprise Capacity 2Tb (ST2000NX0273)
Диски Enterprise Capacity 2.5 HDD позволяют сократить издержки на охлаждение и энергоносители из расчета на один гигабайт благодаря большой емкости, малому форм-фактору и низкому энергопотреблению.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 2 тб
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Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SAS
Объем
2 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
Время наработки на отказ
1400000
Страна производитель
Китай
Диски Enterprise Capacity 2.5 HDD позволяют сократить издержки на охлаждение и энергоносители из расчета на один гигабайт благодаря большой емкости, малому форм-фактору и низкому энергопотреблению.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 2 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 2 тб
Жесткий диск Seagate Enterprise Capacity 2Tb (ST2000NX0273) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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