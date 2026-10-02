Jeff Buckley - Grace (0888751477018) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб.
В наличии
Код товара: 143534
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 920 руб.
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Коллекция BUCKLEY, JEFF
Коллекция BUCKLEY, JEFF
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитJeff Buckley - You And I (0888751758513) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитJeff Buckley - Grace (0888751477018) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jeff Buckley - Grace (0888751477018) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Mojo Pin
|5:42
|A2
|Grace
|5:22
|A3
|Last Goodbye
|4:35
|A4
|Lilac Wine
|4:32
|A5
|So Real
|4:43
|B1
|Hallelujah
|6:53
|B2
|Lover, You Should've Come Over
|6:43
|B3
|Corpus Christi Carol
|2:56
|B4
|Eternal Life
|4:52
|B5
|Dream Brother
|5:26
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Mojo Pin
|5:42
|A2
|Grace
|5:22
|A3
|Last Goodbye
|4:35
|A4
|Lilac Wine
|4:32
|A5
|So Real
|4:43
|B1
|Hallelujah
|6:53
|B2
|Lover, You Should've Come Over
|6:43
|B3
|Corpus Christi Carol
|2:56
|B4
|Eternal Life
|4:52
|B5
|Dream Brother
|5:26
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Jeff Buckley - Grace (0888751477018) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2920 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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