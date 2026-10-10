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Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3715D купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3715D

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Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-3715D - фото 1
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-3715D - фото 2
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-3715D - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-3715D - фото 1
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-3715D - фото 2
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-3715D - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 142636
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Размеры в упаковке, см
27х25х25
Вес, кг.
3.33

Описание товара Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3715D

Имеет простое интуитивно понятное сенсорное управление и стильный LED-дисплей, а также функцию автоотключения при низком уровне воды. Встроенный ионизатор позволяет восполнить недостаток отрицательно заряженных ионов в воздухе. Фильтр предварительной очистки очищает втягиваемый в прибор воздух от крупной пыли и шерсти домашних животных, продлевая срок службы прибора. Специальный заменяемый фильтр-картридж с ионообменной смолой эффективно смягчает воду, предотвращая образование солевого налета. Плоское устойчивое основание бака позволяет ставить его прямо в раковину, исключая необходимость держать в руках на весу, пока он наполняется водой. Эргономичный прямоугольный корпус со скругленными углами гарантирует безопасность и дополнительную устойчивость. В увлажнител реализована эксклюзивная технология расслабляющего освещения Relax Therapy, которая представлена динамической сменой цветов – зеленого, синего и белого.

Видео:

Видеообзор на Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3715D

Видеообзор Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3715D

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3715D




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Описание
Имеет простое интуитивно понятное сенсорное управление и стильный LED-дисплей, а также функцию автоотключения при низком уровне воды. Встроенный ионизатор позволяет восполнить недостаток отрицательно заряженных ионов в воздухе. Фильтр предварительной очистки очищает втягиваемый в прибор воздух от крупной пыли и шерсти домашних животных, продлевая срок службы прибора. Специальный заменяемый фильтр-картридж с ионообменной смолой эффективно смягчает воду, предотвращая образование солевого налета. Плоское устойчивое основание бака позволяет ставить его прямо в раковину, исключая необходимость держать в руках на весу, пока он наполняется водой. Эргономичный прямоугольный корпус со скругленными углами гарантирует безопасность и дополнительную устойчивость. В увлажнител реализована эксклюзивная технология расслабляющего освещения Relax Therapy, которая представлена динамической сменой цветов – зеленого, синего и белого.

Видео:

Видеообзор на Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3715D

Видеообзор Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3715D

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Отзывы


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