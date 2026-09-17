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Увлажнитель воздуха Ballu AW-500 с функцией очистки (климатический комплекс) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Увлажнитель воздуха Ballu AW-500 с функцией очистки (климатический комплекс)

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Увлажнитель воздуха Ballu AW-500 с функцией очистки (климатический комплекс) - фото 1
Увлажнитель воздуха Ballu AW-500 с функцией очистки (климатический комплекс) - фото 2
Увлажнитель воздуха Ballu AW-500 с функцией очистки (климатический комплекс) - фото 3
Увлажнитель воздуха Ballu AW-500 с функцией очистки (климатический комплекс) - фото 4
Увлажнитель воздуха Ballu AW-500 с функцией очистки (климатический комплекс) - фото 5
Увлажнитель воздуха Ballu AW-500 с функцией очистки (климатический комплекс) - фото 6
Увлажнитель воздуха Ballu AW-500 с функцией очистки (климатический комплекс) - фото 7
Увлажнитель воздуха Ballu AW-500 с функцией очистки (климатический комплекс) - фото 8
Увлажнитель воздуха Ballu AW-500 с функцией очистки (климатический комплекс) - фото 9
Увлажнитель воздуха Ballu AW-500 с функцией очистки (климатический комплекс) - фото 10
Увлажнитель воздуха Ballu AW-500 с функцией очистки (климатический комплекс) - фото 11
Увлажнитель воздуха Ballu AW-500 с функцией очистки (климатический комплекс) - фото 12
Увлажнитель воздуха Ballu AW-500 с функцией очистки (климатический комплекс) - фото 13
Увлажнитель воздуха Ballu AW-500 с функцией очистки (климатический комплекс) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
традиционный
Назначение прибора
увлажнение
Установка
напольная
Цвет
белый, коричневый
Обслуживаемая площадь, м?
60
Источник питания
от сети
Продолжительность работы
16.5 ч
  • Увлажнитель воздуха Ballu AW-500 с функцией очистки (климатический комплекс) - фото 1
  • Увлажнитель воздуха Ballu AW-500 с функцией очистки (климатический комплекс) - фото 2
  • Увлажнитель воздуха Ballu AW-500 с функцией очистки (климатический комплекс) - фото 3
  • Увлажнитель воздуха Ballu AW-500 с функцией очистки (климатический комплекс) - фото 4
  • Увлажнитель воздуха Ballu AW-500 с функцией очистки (климатический комплекс) - фото 5
  • Увлажнитель воздуха Ballu AW-500 с функцией очистки (климатический комплекс) - фото 6
  • Увлажнитель воздуха Ballu AW-500 с функцией очистки (климатический комплекс) - фото 7
  • Увлажнитель воздуха Ballu AW-500 с функцией очистки (климатический комплекс) - фото 8
  • Увлажнитель воздуха Ballu AW-500 с функцией очистки (климатический комплекс) - фото 9
  • Увлажнитель воздуха Ballu AW-500 с функцией очистки (климатический комплекс) - фото 10
  • Увлажнитель воздуха Ballu AW-500 с функцией очистки (климатический комплекс) - фото 11
  • Увлажнитель воздуха Ballu AW-500 с функцией очистки (климатический комплекс) - фото 12
  • Увлажнитель воздуха Ballu AW-500 с функцией очистки (климатический комплекс) - фото 13
  • Увлажнитель воздуха Ballu AW-500 с функцией очистки (климатический комплекс) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 680 руб. 
Начислим 171 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748873
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Увлажнитель воздуха Ballu AW-500 с функцией очистки (климатический комплекс)
10 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
традиционный
Назначение прибора
увлажнение
Установка
напольная
Цвет
белый, коричневый
Комлектация
Мойка воздуха, документация
Индикация
влажности, замены/очистки деталей, включения, качества воздуха
Обслуживаемая площадь, м?
60
Фильтры
HEPA, глубокой очистки, угольный, фотокаталитический
Емкость резервуара для воды
5
Расход воды, мл/ч
300
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Функция ароматизации
нет
Гигростат
да
Источник питания
от сети
Потребляемая мощность
50
Продолжительность работы
16.5 ч
Габаритные размеры
228x560x228 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Увлажнитель воздуха Ballu AW-500 с функцией очистки (климатический комплекс)

Увлажнитель воздуха Ballu AW-500 подходит для обслуживания помещения площадью до 60 м?. В приборе реализована естественно-принудительная система испарения влаги. Резервуар объемом 5 л при полном заполнении водой обеспечивает до 16.5 часов непрерывного увлажнения. Предварительный фильтр очищает воздушный поток от пыли. Фильтр HEPA задерживает споры грибов, пыльцу, пылевые клещи. Ультрафиолетовая лампа обеззараживает воду от бактерий, микробов, вирусов. С помощью таймера можно программировать время работы. Угольный фильтр устраняет неприятные запахи. Увлажнитель воздуха Ballu AW-500 оснащен сенсорной панелью управления и пультом ДУ.

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха Ballu AW-500 с функцией очистки (климатический комплекс)




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
традиционный
Назначение прибора
увлажнение
Установка
напольная
Цвет
белый, коричневый
Комлектация
Мойка воздуха, документация
Индикация
влажности, замены/очистки деталей, включения, качества воздуха
Обслуживаемая площадь, м?
60
Фильтры
HEPA, глубокой очистки, угольный, фотокаталитический
Емкость резервуара для воды
5
Расход воды, мл/ч
300
Развернуть
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Функция ароматизации
нет
Гигростат
да
Источник питания
от сети
Потребляемая мощность
50
Продолжительность работы
16.5 ч
Габаритные размеры
228x560x228 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Увлажнитель воздуха Ballu AW-500 подходит для обслуживания помещения площадью до 60 м?. В приборе реализована естественно-принудительная система испарения влаги. Резервуар объемом 5 л при полном заполнении водой обеспечивает до 16.5 часов непрерывного увлажнения. Предварительный фильтр очищает воздушный поток от пыли. Фильтр HEPA задерживает споры грибов, пыльцу, пылевые клещи. Ультрафиолетовая лампа обеззараживает воду от бактерий, микробов, вирусов. С помощью таймера можно программировать время работы. Угольный фильтр устраняет неприятные запахи. Увлажнитель воздуха Ballu AW-500 оснащен сенсорной панелью управления и пультом ДУ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Увлажнитель воздуха Ballu AW-500 с функцией очистки (климатический комплекс) - данный товар вы можете купить по цене 10680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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